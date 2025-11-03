ארה"ב הודיעה על נסיגה הדרגתית מעיראק עד סוף 2026. המהלך צפוי להשאיר חלל ביטחוני שיאפשר לאיראן ולמיליציות השיעיות להעמיק את השפעתן במדינה ולסכן את היציבות האזורית.

השלטונות בעיראק מדווחים כי הקואליציה הבינלאומית לייצוב המדינה, שמובלת על ידי צבא ארה"ב, שאלפים מחייליו עדיין מוצבים במדינה, יעזבו עד סוף שנת 2026. נסיגה אמריקנית ובינלאומית מעיראק מעלים חשש לפתיחת חלל פעילות חדש לאיראנים.

הממשלה בבגדד הודיעה כי הקואליציה הבינלאומית לייצוב עיראק, בראשות צבא ארצות הברית, תסיים את פעילותה במדינה עד סוף שנת 2026. אלפי חיילים אמריקנים ובעלי־בריתם, שפרוסים כיום בבסיסים ברחבי עיראק, צפויים לסגת בהדרגה, מהלך המעורר חשש גובר מפני הרחבת ההשפעה האיראנית והעמקת אחיזת המיליציות השיעיות במדינה.

בהודעה משותפת של וושינגטון ובגדד נמסר כי תהליך הנסיגה יתבצע בשלבים: בשלב הראשון תיסגרנה מספר עמדות ובסיסים עד סוף 2025, ובשלב השני: יציאת רוב הכוחות עד דצמבר 2026. עם זאת, גורמים אמריקנים הדגישו כי ייתכן שתישאר נוכחות סמלית של יועצים צבאיים ומודיעיניים, בעיקר למאבק בשאריות ארגון דאעש.

ראש ממשלת עיראק, מוחמד שיא אל־סודאני, הסביר כי המדינה "הגיעה לבשלות ביטחונית" ואינה זקוקה עוד לנוכחות קרקעית רחבה של כוחות זרים. לדבריו, "השלב הבא הוא ביסוס ריבונות עיראקית מלאה".

הנסיגה האמריקנית מעוררת דאגה במערב ובקרב מומחי ביטחון, הרואים במהלך פתח אפשרי להתרחבות השפעתה של איראן. טהראן מחזיקה כבר כיום ברשת מיליציות שיעיות נאמנות הפועלות ברחבי עיראק, וללא נוכחות אמריקנית מרתיעה – היא עשויה לבסס שליטה עמוקה יותר במוסדות הביטחון, בכלכלה ובגבולות המדינה.

בכיר במכון וושינגטון למדיניות המזרח התיכון הזהיר כי "נסיגה מוקדמת מדי עלולה להחזיר את עיראק למצב של תלות מלאה באיראן, בדיוק כפי שהיה לאחר הנסיגה הקודמת ב־2011 שהובילה לעליית דאעש".