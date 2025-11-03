בירושלים נשברו שיאי חום של 75 שנים עם 31.8 מעלות, כשגם הימים הקרובים צפויים להיות חמים מהרגיל. השירות המטאורולוגי: "עצירת גשמים ממושכת ויובש קיצוני"

השירות המטאורולוגי מדווח על נתונים חריגים במיוחד לעונת הסתיו: שיאי חום חדשים נשברו אתמול והיום בירושלים – מהחמים שנמדדו בעיר בחודש נובמבר זה 75 שנה.

על פי הנתונים, בתחנת המדידה הוותיקה "ירושלים מרכז", הפועלת ברציפות מאז שנת 1950, נמדדו אתמול 31.6 מעלות צלזיוס והיום 31.8 מעלות. בכך נשבר השיא הקודם לעשור זה, שעמד על 31.2 מעלות בלבד. השיא ההיסטורי בכל תחנות המדידה בבירה נמדד עוד בשנת 1941, אז טיפסה הטמפרטורה ל־32.2 מעלות – ובשירות המטאורולוגי מעריכים כי ייתכן שגם שיא זה יישבר בימים הקרובים, לנוכח המשך מגמת ההתחממות.

בנוסף, מציינים בשירות כי עצירת הגשמים נמשכת וכי בישראל שורר יובש קיצוני. במרבית אזורי הארץ לא ירדו משקעים כלל מאז תחילת עונת הגשמים, וגם התחזית לשבוע הקרוב אינה מבשרת שינוי – החום צפוי להימשך, והמחצית הראשונה של נובמבר צפויה להיות חמה ושחונה מהרגיל.