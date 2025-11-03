גולי כהוקאן, שנישאה בכפייה בילדותה ונשפטה למוות לאחר שהרגה את בעלה המתעלל בגיל 18, עומדת בפני הוצאה להורג באיראן אלא אם תגייס כ-80 אלף ליש"ט "כסף דם" עד דצמבר.

הרשויות באיראן העמידו לדין פלילי אישה צעירה, שהוכרחה כילדה להינשא לגבר ששודך לה על-ידי משפחתה. היא כעת עומדת בפני הוצאה להורג בתלייה, לאחר שהרגה את בעלה המתעלל בהגנה עצמית בגיל 18.

גולי כהוקאן, אישה איראנית בת 25, שנישאה בכפייה בילדותה, עומדת בפני עונש מוות בתלייה לאחר שהורשעה בהריגת בעלה המתעלל — מעשה שבוצע בהגנה עצמית כשהייתה בת 18. הרשויות גזרו עליה עונש מוות, אך מאפשרות לה להינצל אם תשלם למשפחת הקורבן "כסף דם" עצום עד סוף השנה.

כהוקאן, המשתייכת לעדה הבאלוצ’ית הענייה והמוחלשת בצפון איראן, נישאה כבר בגיל 12 לגבר שהוצמד לה על־ידי משפחתה. במשך שנות נישואיה סבלה מאלימות פיזית ונפשית קשה, אך לא זכתה להגנה מצד הרשויות.

במאי 2018, לאחר תקיפה נוספת מצד בעלה, התפתח עימות שבמהלכו הוא נהרג. כהוקאן הזעיקה עזרה בעצמה, אך נעצרה, והואשמה ברצח. בגיל 18 בלבד נגזר עליה עונש מוות לפי עקרון ה"קיסאס" – דין תגמול נפש תחת נפש.

מאז היא כלואה בתא מוות בכלא גורגן זה שבע שנים. על פי החוק האיראני, גזר הדין עשוי להתבטל רק אם תצליח משפחתה לשלם למשפחת הבעל דמי פיצוי בסך 10 מיליארד טובמאנים – סכום השווה לכ-80 אלף ליש"ט – עד חודש דצמבר הקרוב.

למרות מאמצי ארגוני זכויות אדם לגייס את הכסף, עד כה נאספו רק חלק קטן מהסכום.