יועצו של המנהיג העליון, מחמד ג’ואד לאריג’אני, טען כי לאיראן יש יכולת טכנולוגית לבנות פצצת אטום בתוך פחות משבועיים, אך הדגיש שהדבר נאסר בצו דתי של חמינאי

מחמד ג’ואד לאריג'אני, יועצו הבכיר לענייני חוץ של המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי, הצהיר כי לאיראן יש את היכולת לייצר פצצת אטום בתוך פחות משבועיים, אך לטענתו, הדבר נמנע רק בשל פסק ההלכה (פתווה) של עלי חמינאי, האוסר פיתוח נשק גרעיני.

הדברים נאמרו בסרטון שפורסם בתקשורת האיראנית בימים האחרונים, בעיצומו של עימות מתמשך בין טהרן לישראל, לאחר התקיפה המיוחסת לישראל על מתקני גרעין באיראן. לדברי לאריג'אני, "איננו זקוקים לנשק גרעיני כדי להגן על עצמנו, אך היכולת קיימת, ואם נקבל החלטה פוליטית, ניתן להשלים זאת בתוך שבועיים בלבד".

במערב רואים באמירה הזו איתות מדאיג, במיוחד לאחר התקיפות האחרונות, שנתפסות כניסיון ישראלי לעכב את התקדמות תוכנית הגרעין של איראן. עם זאת, לפי ההערכות, למרות הנזק שנגרם למתקנים, הידע והיכולת האיראנית בתחום נותרו בעינם.

דבריו של לאריג'אני מצטרפים לשורת הצהרות של בכירים במשטר האיראני בתקופה האחרונה, שמנסים לשדר עמידות ויכולת טכנולוגית מתקדמת – גם תחת לחץ ביטחוני ומדיני גובר.