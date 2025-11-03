השר ניר ברקת התייחס היום לסערה סביב שדה תימן, ההצהרה הכוזבת של הפצ"רית ואף טען כי השתיקה של היועמ"שית, היא למעשה הודאה בכך שהיא חלק מהפרשה

‏השר ניר ברקת התראיין היום (שני) ברדיו גלי ישראל והתייחס לסערת שדה תימן: "הפצ"רית למעשה הודתה בהצהרות כוזבות לבג"ץ ושיבשה הליכי משפט. אבל מה שהכי מטריד אותי בפרשה הזו, זה השתיקה הרועמת של היועצת המשפטית לממשלה. השתיקה הזו כהודאה בעובדה שהיא כנראה חלק מהתהליך הזה. התרבות הזו של שמור לי ואשמור לך זועק לשמיים".

בנוסף, יעקב ברדוגו אמר כי "מגדל הקלפים קורס. שמענו היום את חבקין בבית המשפט והנה גם במשפט נתניהו הכל מתרסק. זה לא קורה סתם, יש לכל החוקרים הללו עור מאוד דק כשזה מגיע אליהם".

עוד הוא הוסיף: "אבל מה שהולך ליפול עכשיו, זה היועצת המשפטית לממשלה. ברגע שתיפול אבן הראשה של היועצת, גם שם יהיה עד מדינה והכל ייצא החוצה".