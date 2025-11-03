פרשת הדלפת הסרטון משדה תימן ומעצרה החריג של הפרקליטה הצבאית הראשית, והחשדות לקנוניה בין בכירי משפטני צה"ל מעוררת גלים בישראל, ומושכת עיניים מרחבי העולם

הפרשייה הישראלית שמזעזעת את אמתות הסיפים של צה"ל והמערכת המשפטית לא נשארת רק בכותלי מדינת ישראל, מעצרה של הקצינה המשפטית הבכירה ביותר בצה"ל הפך לסנסציה בינלאומית, ב-BBC הגדירו את תיאורי הפרשייה כמעשה "קרוב לבגידה".

ה-BBC, ככל הנראה גוף החדשות החשוב ביותר בבריטניה, הפך את הסיפור הישראלי לכותרת הראשית של האתר, כאשר בגוף הכתבה מתואר הסקנדל והחשדות המדוברים כנגד יפעת תומר ירושלמי כ: "קרובים כמעט לחלוטין להגדרה של בגידה".

האתר הצרפתי המרכזי, France24, הפך גם הוא את הסיפור לכותרת מרכזית, ועשה שימוש בפרשייה כהזדמנות "להזכיר" את החשדות שהעלו הסרטון, בו מוצגים חיילי צה"ל כפוגעים באופן אקטיבי בעצירים עזתיים.

מעצרה של ירושלמי ובכירים נוספים בפרקליטות הצבאית הפכו לאירוע מטלטל בישראל, וכל כך לא שגרתי שהמקרה החריג הפך לכותרות בינלאומיות.

גם החיפושים בגוגל בנושא ישראל השתנו דרמטית לאורך 24 השעות האחרונות, כאשר החיפוש "israeli military advocate general" (הפרקליטות הצבאית הראשית בצה"ל) הפכה לאחד החיפושים הפופולריים ביותר, כאשר עמוד הוויקיפדיה בנושא הפרקליטות הצבאית בישראל זוכה לכמות קריאות חסרת תקדים.