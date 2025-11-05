לאחר ההכפשות כנגדו בישיבת מועצת החכמים, הפשקווילים שהופצו כנגדו והקרע מול הרב יצחק יוסף: הרב משה מאיה הגיע לישיבת הסיעה ואמר לדרעי: "כולנו מאחוריך"

המשבר בש"ס על רקע סערת חוק הגיוס ורצונו של דרעי לתמוך בחוק כנגד דעת הרבנים הגיע היום לשיא, כאשר זקן מועצת חכמי התורה של המפלגה הגיע "במפתיע" לישיבת הסיעה כדי לתמוך בדרעי.

לאחר שבשבוע שעבר הופצו כנגד דרעי "פשקווילים" בשכונות החרדיות ובהם ציטוטים חריפים כנגדו מפיהם של גדולי הרבנים, בין היתר של הרב עובדיה עצמו "הוא עצמאי מדי ולא מקשיב לי" והרב שך שאמר כי דרעי הוא "מסוכן לעם ישראל", והדלפת ההקלטות של בכירי הרבנים בש"ס בהן הם נשמעים תוקפים אותו בחריפות, נאלץ הרב מאיה להגיע היום לישיבת סיעת ש"ס לתמוך בדרעי.

"כולנו מאחוריך – לא העלימו מילה אחת"

"ראיתי נגדכם פשקווילים", אמר הרב מאיה, "ואמרתי שאסור לי לעמוד מנגד. אני רוצה לומר בשם המועצת, כולנו מאחוריך". עוד אמר כי "אני רוצה לומר לך יישר כח ולהעיד בפני כולם שלא העלימו מהמועצת אפילו מילה אחת". יצוין כי בהקלטות שפורסמו בשבוע שעבר נשמע הרב מאיה אומר כי אם דרעי יחזור לממשלה אז "הוא לא שם".

הקרע בש"ס החריף בזמן האחרון, ולדברי גורמים בכירים במפלגה לאי הסכמתו של דרעי למנות את הרב יצחק יוסף לנשיא המועצת תרומה מכרעת לכך. גם ההחלטה שהתקבלה כנגד חוק הגיוס היא למורת רוחו של דרעי. ב"ישראל היום" צוטט גורם בכיר בש"ס שאמר היום כי "המצב של דרעי כל כך נואש, עד שהביא את זקן המועצת לישיבת הסיעה. זה לא מעיד על תמיכה".