שר החוץ של טורקיה, האקאן פידאן אמר כי יש לעגן את הכוח הבין לאומי שיפעל בעזה במנדט של האו"ם • לדבריו, המדינות המשתתפות יחליטו אם לשלוח כוחות בהתאם לאופי המשימה והמנדט שיוגדר

שר החוץ של טורקיה, האקאן פידאן, אמר היום (שני) בפסגת שרי החוץ של המדינות החתומות על הסכם הפסקת האש בעזה כי יש למנוע כל פעולה שתפגע בה. לדבריו, "אסור לאפשר צעדים שמערערים את התהליך או פוגעים בשלום".

פידאן הדגיש כי טורקיה אינה רוצה לראות את הלחימה בעזה מתחדשת, וקרא לקהילה הבינלאומית להמשיך להפעיל לחץ על ישראל.

עוד באותו נושא סמוטריץ' דורש מנתניהו: "זה טירוף מוחלט, תעצור את זה" 11:20 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

בנוגע לכוח הבינלאומי בעזה, אמר פידאן כי הנושא נדון בפסגה, וכי יש לעגן את הכוח שיפעל בעזה במנדט של האו"ם. לדבריו, המדינות המשתתפות יחליטו אם לשלוח כוחות בהתאם לאופי המשימה והמנדט שיוגדר, כדי להימנע מעימותים עם גורמים מקומיים.