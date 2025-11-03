תא"ל במיל' עופר וינטר, מתייחס לסערה סביב הפצ"רית שביימה התאבדות והעלימה את הטלפון שלה, ואומר כי היא לא הבעיה, אלא הסימפטום לשחיתות שפשטה בצבא בשנים האחרונות.
לדברי וינטר: "האירוע עם הפצ"רית חושף את העיוות המוסרי שפשט בחלקים מהקצונה הבכירה בצה"ל בעשורים האחרונים. חיילי צה"ל, ובפרט אחינו הלוחמים, הם קודש הקודשים של החברה הישראלית. הם השליחים האמיתיים שלנו. יש לנו חוברה מוסרית לשמור עליהם כפי שהם שומרים עלינו".
"התפיסה המעוותת הזאת שאזרחי האוייב קודמים לחיילים שלנו, התפיסה המעוותת לרצות את בין הדין בהאג, ולאמץ את המוסר הבינלאומי כאילו זה המוסר היהודי, המוסר שלנו. אלה תפיסות שהובילו רמטכ"לים ובכירים בממשלות ישראל בשנים האחרונות. על הגב של החיילים שלנו".
וינטר המשיך ואמר: "זה מה שנתן לפצ"רית את הלגיטימציה לעשות את מעשה הנבלה שהיא עשתה. חשוב להבין, הפצ"רית היא רק סימפטום לבעיה הרבה יותר גדולה ועמוקה. אובדן צדקת הדרך של עיוות מוסרי ואת זה אנחנו צריכים לתקן".
מה דעתך בנושא?
איש בריא באמת
צודק16:33 03.11.2025
רונן
הפצרית הייתה צריכה להתפטר בתחילת המלחמה כשהבינה שהיא חותמת על כל פשע מלחמה ואז יבוא ביבי ויאמר ''היה אישור משפטי, מה אתם רוצים ממני .." וכמובן היא הייתה מועלת כשה...
הפצרית הייתה צריכה להתפטר בתחילת המלחמה כשהבינה שהיא חותמת על כל פשע מלחמה ואז יבוא ביבי ויאמר ''היה אישור משפטי, מה אתם רוצים ממני .." וכמובן היא הייתה מועלת כשה לעולה. פרשת שדה תימן הייתה כל כך מטורפת בגלל שכח סדום-100 תיעד את עצמו אונס ערבים והעלה לרשתות. כאן כבר המושחתת לא יכלה לעצום עיניים ולומר הכל חוקי, אין פשעי מלחמה ונאלצה להגיש כתב אישום. באותו רגע מכונת הרעל תקפה אותה ואז במקום להתפטר הדליפה בפחדנות חלקים קטנים מאוסף מעשי הסדום של חבורת המתעללים. אדם ישר לא היה נשאר לעבוד בפרקליטות הצבאית כאשר דורשים ממנו להסתיר פשעי מלחמה ועברות מין, אבל היא לא רצתה לוותר על הפנסיה השמנה ועכשיו תיכנס לכלא, תאבד את הפנסיה ותכנס לספרי ההיסטוריה בתור מלבינת פשעי מלחמההמשך 16:49 03.11.2025
אור
היא לא דיווחה על פשעי מלחמה כי לא היו פשעי ממשלה, זה היה בסדר שחקרו את כח 100 - אבל זה היה פשע שפיברקו נגדם "הוכחות" בצורה של סרטון מזוייף. אף אחד לא מכחיש שבטיפול במחבלים מסוכנים נדרשה הפעלת כח - אבל יש הבדל בין כח ואיומים לבין אונס. וזה כנראה לא היה. לעולם לא נדע?17:43 03.11.2025
אבא רוצים גאולה
צודק.17:14 03.11.2025
mch
הבעיה הרבה יותר עמוקה. רוב קציני הצבא הבכירים הם קציני שלום, מלחמה לא בראש שלהם. הם שואפים רק להתקדם ומתפללים שלא תהיה להם פשלה בקדנציה הנוכחית. את כל המסדרים, הבדיקות...
הבעיה הרבה יותר עמוקה. רוב קציני הצבא הבכירים הם קציני שלום, מלחמה לא בראש שלהם. הם שואפים רק להתקדם ומתפללים שלא תהיה להם פשלה בקדנציה הנוכחית. את כל המסדרים, הבדיקות והביקורות הם מכינים במדוקדק. התרגילים נעשים לפי הספר ותמיד מצליחים. לעומת זאת, קציני המלחמה כל הזמן חושבים איך להפתיע ולנצח את האוייב. תרגילים בודקים את הרעיונות האלה ולא תמיד מצליחים. המסדרים, הבדיקות והביקורות הם מכינים רק לצאת ידי חובה. מכאן ברור למי יש יותר סיכוי להתקדם. יתרה מזו, קציני המלחמה צריכים את האמת כדי להשתפר לקראת המלחמה הבאה. לכן קציני השלום פוחדים מהם ודוחקים אותם החוצה מצה"ל. החליפו רמטכל קצין שלום בקצין שלום אחר. עובדה, הוא לא החזיר לצבא את עופר וינטר ועוד קצינים לוחמניים שהופרשו. די מייאש.המשך 17:21 03.11.2025
עלמא דשיקרא.
.17:15 03.11.2025
אור
"התפיסה המעוותת לרצות את בין הדין בהאג, ולאמץ את המוסר הבינלאומי כאילו זה המוסר היהודי"??? לרצות את בית הדין בהאג זה באמת לא בסדר כי זו ועדה פוליטית ולא משהו שקשור...
"התפיסה המעוותת לרצות את בין הדין בהאג, ולאמץ את המוסר הבינלאומי כאילו זה המוסר היהודי"??? לרצות את בית הדין בהאג זה באמת לא בסדר כי זו ועדה פוליטית ולא משהו שקשור למשפט, צדק או מוסר, אבל התפיסה שצה"ל צריך לנהוג בצורה מוסרית ולא להסחף למעללים של אויבינו ולא לנקמות, היא חלק מהדנא של המדינה הזאת ושל החברה שלנו. אל תתבלבל. צריך לנקות את השחיתות בפרקליטות , בהסתדרות , בהסתדרות הציונית ובכל מקום שהיא קיימת - בראש ובראשונה בממשלה היקרה שלנו. על זה אמרו: הדג מסריח מהראשהמשך 17:40 03.11.2025
mch
עלמא דשיקרא.
.17:15 03.11.2025
אבא רוצים גאולה
צודק.17:14 03.11.2025
רונן
אור
היא לא דיווחה על פשעי מלחמה כי לא היו פשעי ממשלה, זה היה בסדר שחקרו את כח 100 - אבל זה היה פשע שפיברקו נגדם "הוכחות" בצורה של סרטון מזוייף. אף אחד לא מכחיש שבטיפול במחבלים מסוכנים נדרשה הפעלת כח - אבל יש הבדל בין כח ואיומים לבין אונס. וזה כנראה לא היה. לעולם לא נדע?17:43 03.11.2025
