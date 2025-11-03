עופר וינטר, מתייחס לסערה סביב הפצ"רית שביימה התאבדות והעלימה את הטלפון שלה, ואומר כי היא לא הבעיה אלא הסימפטום לריקבון הרבה יותר רחב

תא"ל במיל' עופר וינטר, מתייחס לסערה סביב הפצ"רית שביימה התאבדות והעלימה את הטלפון שלה, ואומר כי היא לא הבעיה, אלא הסימפטום לשחיתות שפשטה בצבא בשנים האחרונות.

לדברי וינטר: "האירוע עם הפצ"רית חושף את העיוות המוסרי שפשט בחלקים מהקצונה הבכירה בצה"ל בעשורים האחרונים. חיילי צה"ל, ובפרט אחינו הלוחמים, הם קודש הקודשים של החברה הישראלית. הם השליחים האמיתיים שלנו. יש לנו חוברה מוסרית לשמור עליהם כפי שהם שומרים עלינו".

"התפיסה המעוותת הזאת שאזרחי האוייב קודמים לחיילים שלנו, התפיסה המעוותת לרצות את בין הדין בהאג, ולאמץ את המוסר הבינלאומי כאילו זה המוסר היהודי, המוסר שלנו. אלה תפיסות שהובילו רמטכ"לים ובכירים בממשלות ישראל בשנים האחרונות. על הגב של החיילים שלנו".

וינטר המשיך ואמר: "זה מה שנתן לפצ"רית את הלגיטימציה לעשות את מעשה הנבלה שהיא עשתה. חשוב להבין, הפצ"רית היא רק סימפטום לבעיה הרבה יותר גדולה ועמוקה. אובדן צדקת הדרך של עיוות מוסרי ואת זה אנחנו צריכים לתקן".