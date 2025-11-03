פרשיית השחיתות בהסתדרות: אחרי שנעצר הבוקר יחד עם אשתו, הובא בצהריים יו"ר ההסתדרות לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט. בסיכומו של הדיון מעצרו של ארנון בר דוד הוארך בשמונה ימים.
גם מעצרה של אשתו, הילה קניסטר בר דוד, הוארך ב- 8 ימים, לפי החלטת השופטים. זאת, בשל חשש לתיאום עדויות והשמדת ראיות.
גם מעצרו של עזרא גבאי, בעל סוכנות הביטוח העומדת במרכז הפרשה, הוארך בשמונה ימים.
כזכור, הפרשה התפוצצה הבוקר כאשר המשטרה חשפה שעצרה עשרות אנשים בו זמנית בחשד לפרשת שחיתות בין חברת ביטוח, ההסתדרות, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות ועוד.
בצהריים יו"ר מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' התבטא בעניין בראיון לכתב סרוגים ואמר כי יתכן ויש צורך לסגור את ההסתדרות.
