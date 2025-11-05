לאחר שמונה שנים ללא רב עיר, הוועדה לבחירת רב לעיר תל אביב–יפו התכנסה היום במשרד לשירותי דת ופתחה את הליך המינוי הרשמי • בראש הוועדה עומד הרב יעקב זמיר, והבחירות צפויות להיערך להתקיים ביום שלישי, י"ז בטבת תשפ"ו (6 בינואר 2026), בתל אביב.

לאחר שמונה שנים ללא רב עיר, הוועדה לבחירת רב לעיר תל אביב-יפו התכנסה היום (שני) במשרד לשירותי דת ופתחה באופן רשמי את הליך המינוי. מדובר בצעד משמעותי בדרך להשבת ההנהגה הרוחנית לעיר העברית הראשונה, ובמשרד לשירותי דת מגדירים את המהלך כ"בשורה היסטורית לתושבי העיר".

בראש הוועדה עומד הדיין בדימוס הרב יעקב זמיר, לשעבר חבר בית הדין הרבני הגדול. בישיבה השתתפו חברי הוועדה ואישרו את הרכב הגוף הבוחר שיקבע את זהותו של רב העיר. הבחירות עצמן צפויות להתקיים ביום שלישי, י"ז בטבת תשפ"ו (6 בינואר 2026), בתל אביב.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, בירך על פתיחת ההליך ואמר כי מדובר באירוע חשוב לעיר תל אביב ולמערכת הדתית הציבורית בישראל: "זהו מהלך משמעותי שמחזיר לעיר המרכזית בישראל את ההנהגה הרוחנית שלה", אמר אבידן.

הוא הודה לראש העיר רון חולדאי ולחברי מועצת העיר על שיתוף הפעולה והוסיף כי "כל התהליך מתקיים באווירה של שותפות, כבוד הדדי וראייה משותפת של טובת כלל תושבי העיר – דתיים וחילונים כאחד".

יש לציין כי תל אביב אינה העיר היחידה ללא רב עיר מכהן, וכי גם ירושלים, חיפה ובאר שבע נמצאות במצב דומה. מינוי רב עיר בערים הגדולות נושא משמעות ציבורית רחבה, שכן מתוקף החוק רבני הערים הללו משמשים גם כחברים במועצת הרבנות הראשית לישראל.