הסקרים האחרונים לבחירות לעיריית ניו יורק מציגים תמונה מעורבת, עם סיכוי מקביל לניצחון של ממדאני לזכות בסיבוב הראשון אך עם מסלול ברור לתבוסתו במידה והמרוץ ימשיך לסיבוב שני

המועמד המוסלמי והאנטי-ישראלי המוצהר לראשות עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, מאבד גובה. כך על פי הסקרים האחרונים לקראת הבחירות הקרבות.

אחרי מסע בחירות של חודשים, בו הסתמן המועמד האנטי-ציוני כמוביל בכל הסקרים, הגל האחרון של הסקרים שפורסם רגע לפני פתיחת הקלפיות השבוע, מציג תמונה שיכולה לסמן תקווה קטנה למתנגדיו של המועמד הקיצוני.

הסקרים האחרונים שפורסמו אמש לקראת פתיחת הקלפיות מסמלים את הרגע החלש ביותר של ממדאני מאז התחיל מרוץ הבחירות. המועמד שעד לפני שבועות בודדים עקף את המתחרים בעשרות אחוזים, צנח עמוק אל תוך הבוץ של קרבות הפוליטיקה, ונמצא כמעט כתף אל כתף עם המועמד המתון, אנדרו קוומו.

עד כה ממדאני שמר על יתרון דו מספרי כמעט קבוע על יריביו, אך הסקרים האחרונים מיקמו את ממדאני בכמעט מרק נגיעה מקוומו. הסקר האחרון שנחשף הציב את ממדאני עם 40.6 אחוז מהקולות, בעוד קוומו עומד על 34 אחוזים, והמומעמד הרפוליקני קרטיס סילבה, עם 24 אחוזים בלבד.

על מנת לזכות בסיבוב הראשון, אחד מהמועמדים זקוק ליותר מ-40 אחוזים מהקולות, עם התחשבות בסטיית התקן של הסקר (כ4.5 אחוזים) סביר שאף אחד מהמועמדים לא יעבור את 40 האחוזים בסיבוב הראשון, מה שיוביל מיד לסיבוב שני בין שני המועמדים המובילים, קוומו וממדאני.

במצב כזה, הרוב המוחץ של הקולות הרפובליקנים שהצביע לסילבה, יעברו באופן מוחלט אל ידיי קוומו, ובתרחיש כזה צפויים לסלול את דרכו לניצחון.