עדן פינס ואושר כהן החלו בתור הזוג הכי מדובר בביצה לפני כשנה. עכשיו כשהם כבר מאורסים, אנחנו נזכה לראות אותם על המסך במערכון בכיכובם ב"ארץ נהדרת". כל הפרטים

הזוג המלכותי של הביצה הישראלית, הדוגמנית עדן פינס והזמר אושר כהן, הצטלמו היום (שני) לסדרת מערכונים חדשה של ארץ נהדרת. כן, לא מדובר בחיקוי של השניים, אלא הם עצמם לוהקו לקטעים. המערכונים יעסקו בנמל התעופה, והקטע בכיכובם ישודר ביום רביעי הקרוב בקשת 12.

הזוג עשה את זה רשמי לפני כשנה, באמצעות תמונה באינסטגרם, אחרי חרושת שמועות רצינית על קשר בניהם. לפני כחודש וחצי, עשו השניים עוד צעד בזוגיות שלהם. בארוחת חג של ראש השנה, כרע הזמר אושר כהן ברך וביקש מעדן להיות אשתו. היא כמובן אמרה כן ועכשיו אנחנו מצפים כבר לראות את החתונה שתהיה בין המדוברות בביצה.

כאמור, הזוגיות של השניים תגיע למסך ביום רביעי הקרוב, במערכון של ארץ נהדרת על נמל התעופה, בקשת 12. אל תחמיצו.