בני גנץ קורא להוציא את חקירת פרשיית הפצ"רית מידייה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרבה מיארה, ולמנות חוקר עצמאי.

חבר הכנסת ויו"ר כחול לבן, בני גנץ, יצא בהודעה מפתיעה וקרא להוציא את חקירת פרשיית הפצ"רית מידיי היועצת המשפטית לממשלה, ולהעבירה לפרקליט עצמאי.

פרשת הפצ"רית וההדלפה משדה תימן ממשיכה להתפוצץ בקול תרועה, ולנער את המערכת הפוליטית מצד לצד. בני גנץ יצא הקריאה לא אופיינית ומפתיעה, בה הביעה את תמיכתו בהוצאת החקירה משליטתה של היועצת המשפטית לממשלה, ששמה נקשר בפרשה.

גנץ פתח את הודעתו בטון מסוייג אך הגיעה במהירות למסקנות קשות: "יש לי אמון ביועמ"שית ואנשיה, והערכה רבה לפועלם לשמירה על שלטון החוק בתקופה המאתגרת שבה אנו נמצאים".

"בדיוק משום כך, אני סבור שנכון שהיועצת המשפטית תעביר את ליווי חקירת פרשת ״שדה תימן״ לפרקליט שלא היה מעורב בה בשום צורה, באופן מסודר ומקצועי".

לאחר מכן, פנה גנץ למגן את דבריו, ותקף גם את הקואליציה: "הניסיון של שר המשפטים ופוליטיקאים נוספים להשתמש באירוע הקשה להטלת דופי במערכת המשפט ובמפקדי צה"ל בזוי ופוליטי".

עוד באותו נושא טלי גוטליב חסרת רסן: "ניסיון התאבדות, ניסיון לשלוט בשיח" 19:36 | חדשות סרוגים 5 1 👏

כאשר לבסוף, חזר וקרא באופן כללי יותר לחקירה מקיפה ומעמיקה: "אור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר. הפרשה הזו צריכה להיחקר עד תום, כי רק כך נוכל לתקן".