דובר משמרות המהפכה, חושף בראיון טלוויזיוני גרסה מפתיעה לחיסול איסמאעיל הניה ומפרט על ממצאים המעידים על אופן פעולה מתוחכם במיוחד של ישראל ועל היקף המעורבות של כוחות איראניים בזירה

תת־אלוף עלי מוחמד נאיני, דובר משמרות המהפכה באיראן, חשף אמש (ראשון) בראיון לתוכנית "סיפור המלחמה" פרטים חדשים על ההתנקשות בבכיר חמאס איסמאעיל הניה. לדבריו, חקירה פנימית קבעה כי ההתנקשות בוצעה באמצעות ירי של טיל מדויק מבחוץ בעקבות שיחה שקיבל, ולא ממטען שהוטמן בתוך דירת המסתור כפי שדווח בתחילה.

"ניתוח טכני הראה שהקליע חדר דרך חלון הבית ופגע בדיוק במקום בו ישב הקורבן ודיבר בטלפון", אמר נאיני. "באמצעות אות הטלפון נקבע מיקומו, ובוצעה תקיפה ממוקדת. טענות על מטען חבלה מתחת למיטה או כרית – אינן נכונות". לדברי נאיני, החקירה נוהלה על־ידי צוות טכני של משמרות המהפכה, שכלל מומחים בתחומי הפיצוצים, החומרים והטילים. הוא הדגיש כי "לא נמצאה כל הוכחה למטען שהוחדר", וכי מקום מגוריו של הניה היה בבעלות כוח קודס האיראני.

נאיני הודה גם בחיסולם של מפקדים בכירים בצמרת הצבאית האיראנית, ובהם סלאמי וחג’יזאדה, מה שגרם לירידה ביכולת ואמר כי "הם היו מטרה ישירה בזמן שעבדו במבנה צבאי. לאחר שחוסלו, התחלנו במבצע רחפנים בשעה 4 לפנות בוקר וירינו טילים באותו לילה. איראן לא הופתעה".

בהמשך חשף הדובר כי בתגובה לחיסול שיגרו משמרות המהפכה 14 טילים לעבר בסיס אל־עודיד שבקטר, שבו מוצבים גם כוחות אמריקאיים. לדבריו, "מתוך 14 הטילים שנורו – שישה פגעו במטרה, ועל פי הדיווחים של האמריקאים עצמם, כ-111 מיליון דולר הושקעו ביירוטי הנגד".