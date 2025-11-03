מחכים למופע NEXT של השנה? עכשיו זה רשמי – הוא יתקיים גם בתל אביב וגם בירושלים, אלו הזמרים שישתתפו בו, ומכירת הכרטיסים נפתחת מחר. כל הפרטים

המופע הכי גדול של חנוכה, מופע NEXT 2025 יוצא לדרך עם השמות הכי חמים במוזיקה הישראלית. המופע הענק כבר הפך לשם דבר בשנים האחרונות, כאשר בשנה האחרונה נמכרו למעלה מ-160 אלף כרטיסים בשבוע אחד. NEXT 2025 יוצא לדרך עם האומנים הכי גדולים במוזיקה הישראלית על במה אחת. בניהם תוכלו למצוא את אודיה, אושר כהן, אמיר דדון, לירן דנינו, נינט טייב, נסרין, עומר אדם.

מופע NEXT הוא חוויה מוסיקלית ובימתית ייחודית של הופעה חיה, המפגישה מדי שנה נבחרת אומנים מהשורה הראשונה בליווי להקת נגנים על במת 360 ולהקת רקדנים מקצועיים.

ב-NEXT 2025 ישולבו להיטים מוכרים, קלאסיקות נצחיות, עיבודים מיוחדים, שיתופי פעולה ייחודיים, הנוצרים במיוחד למופע בביצועים חד פעמיים עם הזמרים שעשו את השנה במוסיקה הישראלית. המופע יתקיים בשתי זירות – בהיכל הפיס בירושלים וכן בהיכל מנורה בתל אביב.

המופעים בירושלים יחלו ב-9 בדצמבר, והמופעים בתל אביב יחלו ב-14 בדצמבר. מי שיביים את המופע הענק הוא משה קפטן.

מכירת הכרטיסים בקופות תל אביב תחל מחר (שלישי) בשעה 12:00.