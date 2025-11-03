השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טען בפתח ישיבת הסיעה של מפלגת עוצמה יהודית: כי בטלפון של הפצ"רית יש ראיות נגד היועמ"שית גלי בהרב מיארה

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טען היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה של מפלגת עוצמה יהודית: כי בטלפון של הפצ"רית יש ראיות נגד היועמ"שית גלי בהרב מיארה.

דבריו המלאים: "היום העברנו ברוב קולות בוועדה לביטחון לאומי את חוק עונש מוות למחבלים של חברת הכנסת לימור סון-הר מלך מעוצמה יהודית, בדרך להעברתו בעזרת השם להצבעה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה כבר ביום רביעי הקרוב שמחתי לשמוע שראש הממשלה תומך בחוק. אבל החוק הזה צריך לעבור בלי שום סייג, כדי ששופטים לא יוכלו לחמוק מהטלת עונש מוות על מחבלים שפלים רוצחי יהודים בתואנות שונות ומשונות.

"לכן כתבנו בדברי ההסבר להצעת החוק: "טרוריסט שיורשע ברצח מתוך מניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, ובנסיבות שבהן המעשה נעשה מתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו, ידון לעונש מיתה – חובה. לא רשות, ולא בשיקול דעת. עונש חובה".

"ידע כל מחבל: כאשר הוא מגיע לרצוח, יש לו דין אחד – מוות. מכל מקום, יש לברך על ההתקדמות החיובית בקידום החוק – שהוא מחויבות שלנו לציבור, ומחויבות שלנו לעשיית צדק עם קורבנות הטרור. בשעה זו שאני מדבר, יושבת גברת במשרד המשפטים ורועדת מפחד, היא מפחדת שהטלפון יימצא. לכולם ברור שיש שם ראיות שקושרות אותה לעבירות חמורות. לגברת הזו קוראים גלי בהרב מיארה".

"מדוע היא פוחדת? משום שהלילה עצרה המשטרה את הפצ"רית. זה קורה אחרי שהיועמ"שית, שמעורבת בפרשה הזו עד צוואר, עשתה כל שביכולתה כדי להגן על הפצ"רית, וכדי שחלילה מעמד הדיפ סטייט לא ייפגע. הפצ"רית העלימה את הטלפון שלה, ולא בכדי. ברור לכולנו שכאשר ייחשפו החומרים שנמצאים על הטלפון הזה, האדמה תרעד. וליתר דיוק – האדמה שתחת הדיפ סטייט תרעד.

בן גביר: "אם ימצאו את הפלאפון תפתח תיבת פנדורה"

"היועמ"שית היא זו שהגישה יחד עם הפצ"רית את התצהיר השקרי לבג"ץ, והיא זו שעומדת מאחורי הנחות הסלב שנעשו לה בחקירת הפרשה החמורה הזו, ובייחוד ביכולת לאפשר לה להעלים את הטלפון. אני מאמין ומקווה שלמרות הניסיונות של היועמ"שית לחבל בחקירה, המשטרה תצליח להגיע למכשיר הטלפון הזה".

"לכולנו ברור לכולנו שאם ימצאו או ישחזרו את הדברים בטלפון תפתח כאן תיבת פנדורה, בדרך לגילוי מלא של האמת בפרשה הכל כך חמורה הזו, שהחלה בניסיון של ראש המערכת המשפטית בצה"ל לפגוע בשמם הטוב של החיילים הגיבורים שלנו".

מוקדם יותר פורסם כי המעצר של הפצ״רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי הוארך עד יום רביעי מחשש לשיבוש ומסוכנות. החשדות נגדה הם מרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה, שיבוש מהלכי משפט ומסירת ידיעה בידי עובד ציבור