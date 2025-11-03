אמש (ראשון) נישא הזמר והמוזיקאי כפיר צפריר לבחירת ליבו, נטליה תהילה בחתונה מלאה אורחים מהתעשייה. אבל האורחים המרגשים ביותר הם שורד השבי אלי-ה כהן וארוסתו הטרייה זיו עבוד. צפו

את הזמר והיוצר כפיר צפריר אתם מכירים מהלהיטים המצוינים שלו, בראשם "פחד אלוהים ישמור" ו-"בעזרת השם". אמש (ראשון), אחרי 3 שנות זוגיות, הוא נישא לבחירת ליבו, נטליה תהילה. האירוע הנוצץ והמרגש התרחש באולמי "חצר נצר" במרכז הארץ. מי שהפיק את האירוע הענק הוא אדם סרור.

האירוע המרגש כלל כמובן אורחים נוצצים מהתעשייה, כמו הזמרים נטע ברזילי, אנה זק, רותם כהן, שחר טבוך (עם בן זוגו אמיר אהרון), יגל אושרי, נס וסטילה, שרק ועוד.

אורחים נוספים שהגיעו לשמח הם האחים שניר וספיר בורגיל, ג׳וליה שחר ויוגב מלכה, סנה סוקול, יובל מעתוק, רומי פרנקל, אמילי קופר ועידן גלפר, ספיר קשתי ודור ממן, אורי נגר, אלכס שולץ, אביתר עוזרי, מקס בחמן, אלינה רבינוביץ׳, קטריקס, דורון ביטון, שיר ביטון, ג׳סיקה אלטר, מירב אברהמי, פן חזות, אליאל אדרי, יואב אליאסי הצל ועוד.

האורחים המרגשים ביותר שנכחו בחתונה הם כנראה הזוג המאורס הטרי, שורד השבי אלי-ה כהן וארוסתו זיו עבוד. כהן כרגע ברך לפני כשבוע, והשניים ריגשו מדינה שלימה.

כפיר צפריר ואשתו הטרייה נטליה תהילה זכו להתאחד על מנת להקים בית נאמן בישראל ונראו מאושרים ביותר. על העיצוב של שמלתה של נטליה אמונה המעצבת אילנית מזרחי. שתזכו לחגוג בשורות טובות ושמחות כל החיים.