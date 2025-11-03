ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנס של פורום מפקדי צה״ל בכירים במילואים "אנחנו נגדיל את השירות הסדיר ואנחנו נחזק מאוד את שירות המילואים"

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף היום (שני) בכנס של פורום מפקדי צה״ל בכירים במילואים, יחד עם שר הביטחון ישראל כ״ץ והרמטכ״ל רא״ל אייל זמיר. נתניהו אמר בכנס: "אנחנו נגדיל את השירות הסדיר ואנחנו נחזק מאוד את שירות המילואים"

דבריו המלאים: "אנחנו לא רק שינינו את המזרח התיכון, אנחנו שינינו את עצמנו. אין יותר הכלה. יש יוזמה ואקטיביות כל הזמן. ואנחנו עושים את זה כי אנחנו יודעים מי אתם, ואנחנו יודעים איזה צבא מדהים יש לנו. לא רק הצבא הסדיר שכולם אמרו שזה ׳דור הטיקטוק׳ וזה כבר ברור שלא, אלא צבא המילואים שלנו, ששוב התייצב בניגוד לכל מה שהאויב חשב. הם טעו. הם טעו בנו, הם טעו בכם".

"מערך המילואים הוא מרכיב יסודי. הוא מרכיב ליבה. אנחנו צריכים צבא גדול וחזק, וגם חכם. אנחנו נגדיל את השירות הסדיר ואנחנו נחזק מאוד את שירות המילואים ונחזק גם את המשפחות, כי היום הגישה היא נורא פשוטה – אין דבר כזה חייל מילואים או מפקד מילואים שהוא יחידה נפרדת והמשפחה בצד. זו יחידה אחת".