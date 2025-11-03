הסכסוך והדם הרע בין שני המיליארדרים לא מפסיק: לאחר שסם אלטמן חשף כי רצה להחזיר את רכב הטסלה שהזמין, מאסק הגיב: "אתם גנבתם את העמותה"

קרב ענקים: המיליארדרים אילון מאסק וסם אלטמן פתחו במריבה מתוקשרת במיוחד, לאחר שסם אלטמן, מנכ"ל open ai חשף בפוסט שפרסם כי ביקש לבטל הזמנה שביצע מטסלה לפני שנים וסורב.

השניים, שנמנו שניהם על מייסדי open ai, מרבים לריב ולהתעמת מאז נפרדו דרכיהם, בעיקר ברשת החברתית השייכת למאסק: טוויטר. אלטמן סיפר כי הזמין בשנת 2018 מכונית טסלה רודסטר ושילם מקדמה בסכום של חמישים אלף דולר. לאחר שחיכה זמן רב ועדיין לא קיבל את המכונית שלח לאחרונה מייל בו הוא מבקש לבטל את ההזמנה ולקבל בחזרה את המקדמה. לדבריו, המייל שלו חזר.

הדגם החדש של רודסטר הושק בנובמבר 2017 אך מסירתו נדחתה שוב ושוב. אלטמן כתב כי "התרגש מהמכונית", אבל שבע וחצי שנים הם זמן רב מדי בשביל להמתין לה. הרודסטר הוא רכב על חשמלי במרכב קופה, הכולל גג זכוכית נשלף, ולפי הצהרתו של מאסק השאיפה כי הוא יהפוך להיות הרכב החשמלי המהיר בעולם שיאיץ למאה קמ"ש בפחות משניה (!). לאחרונה הצהיר מאסק כי יחשוף גרסה חדשה שלו עד סוף השנה.

"גנבתם את העמותה"

מאסק, המסוכסך עם אלטמן בעיקר על רקע הכוונה להפוך את open ai לחברה למטרות רווח. כזכור, החברה הוקמה כחברה לטובת הציבור "שתפתח בינה מלאכותית לטובת האנושות כולה", ולטענת מאסק היא בגדה בייעודה כשהפכה לחברה מסחרית המשרתת את מייקרוסופט. מנגד בחברה טוענים כי מאסק עזב אותה לאחר שבקשתו לשלוט בה סורבה.

כך או כך, הדם הרע בין השניים ממשיך לזרום, ולאחר העקיצה ששיגר אלטמן וטענתו כי "המייל שלו חזר" הגיב לו מאסק ברשת X כי "אתם גנבתם את העמותה" והוסיף כי "בדרך האופיינית לו" שכח אלטמן לציין כי הנושא כולו נפתר בתוך עשרים וארבעה שעות וכי כספו הוחזר.

בינתיים בעולם מחכים עדיין לרכב הרודסטר שמתמהמה מלבוא, למרות אין ספור הצהרותיו של מאסק בנושא. לאחרונה, כשהבטיח שאירוע ההשקה יתקיים עד סוף השנה, התפאר מאסק כי הרכב החדש כולל "טכנולוגיות מטורפות" כאלו שאי אפשר לדמיין ושהן "יותר מטורפות מכל מה שראיתם, אפילו אצל ג'יימס בונד".