סמוטריץ' בפתח ישיבת הסיעה: "יש להעניק חסינות מלאה לקצינה שחשפה את האמת – כדי לעודד אחרים ואחרות לקום, לדבר, ולחשוף את האמת"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה של הציונות הדתית: "יש להעניק חסינות מלאה לקצינה שחשפה את האמת – כדי לעודד אחרים ואחרות לקום, לדבר, ולחשוף את האמת".

דבריו המלאים: "דווקא ביום הזה חשוב לי לומר לאזרחי ישראל – יש לנו ארץ נהדרת! ממש לא הכל כאן רע או מושחת חלילה. הפוך לחלוטין! קחו למשל את איך נראה היום שלי אתמול: התחלתי את הבוקר בהובלת החלטת ממשלה היסטורית על הקמת מגדל אשפוז חדש ומשוכלל בבית החולים סורוקה בבאר שבע. החלטה שמשלימה את ההחלטה שלנו על הקמת בית חולים נוסף חדש בבאר שבע ומהפיכה שלמה שאנחנו מובילים בתחום שירותי הרפואה בדרום".

"פגשתי את סילבן אדמס שריגש את כולנו בנאומו הציוני החם בממשלה כשהסביר את המוטיבציות שלו, כבן לניצולי שואה, לתרום מאה מיליון דולר לבית החולים כדי להראות לאויבים שלנו בחמאס ובאיראן שכל פעם כשהם ירצו לפגוע בנו אנחנו נבנה יותר גדול ויותר טוב.

פגשתי את רוביק דנילוביץ' ראש העיר החרוץ ושחקן הנשמה של באר שבע ואת מנכ"ל משרד הבריאות התותח משה בר סימן טוב. איזה אנשים נהדרים ומסורים, השותפים הכי טובים שיכולתי לבחור למהפיכה הזו".

"משם הלכתי להשיק רפורמה ענקית בתחום המיסוי של עולם קרנות ההון סיכון וההייטק הישראלי היא הפגישה אותי שוב עם אלפי יזמים ויזמיות הכי טובים בעולם. אנשים ונשים שהם מלח הארץ. מלאי עשיה ומוטיבציה וציונות ואהבת הארץ והמדינה. אנשים שעושים כאן את הכלכלה וקמים כל בוקר כדי להפוך את העולם ליותר טוב ויותר מתקדם ומובילים את החדשנות והטכנולוגיה בכל העולם".

"זה העם שלנו, וזו המדינה היקרה שלנו ב 99%. אנשים טובים, ישרים והגונים"

"בערב, אחרי עוד דיון ביטחוני אצל ראש הממשלה, השתתפתי בחנוכת בית המדרש החדש של ישיבת ההסדר אבינועם בישוב החדש אבייתר שבשומרון, על שם לוחם צה"ל אבינועם כהן הי"ד. פגשתי שם את החלוצים הגיבורים של ימינו. את הרב אליקים לבנון ראש מוסדות אלון מורה ורב השומרון שמחנך דורות של תלמידים שמחברים ספרא וסיפא ואיבד עשרה מבוגריו במלחמה הזו, את ראש ישיבת אביתר, הרב דוד אמיתי, שבמקביל להיותו תלמיד חכם וראש ישיבה עשה מאות ימי מילואים כלוחם קרבי במלחמה הזו".

פגשתי שם את דניאלה ויס ותנועת נחלה, את המשפחות החלוצות של אביתר, שפרץ דרך אחרי 30 שנה שבהם לא הקימו ישובים חדשים ביהודה ושומרון ושבעקבותיו הקמנו והסדרנו 50 ישובים חדשים בשנתיים האחרונות. פגשתי שם ראש המועצה יוסי דגן שמאז שגורש עם משפחתו משאנור לא מפסיק לחלום ולהגשים על בניין הארץ והשומרון. פגשתי את בני המשפחות של תלמידי הישיבה הגיבורים שנפלו במלחמה הזו – את ההורים של גלעד ניצן הי"ד ואת ההורים של אורי ניסנוביץ הי"ד ואת ההורים של מעוז מורל הי"ד".

"אלו אנשים, איזו גבורה, איזה תעצומות נפש. זה העם שלנו, וזו המדינה היקרה שלנו ב 99%. אנשים טובים, ישרים והגונים, מסורים ונאמנים שאוהבים אחד את השני ואת המדינה שלנו ועושים הכל כדי להמשיך לבנות ולפתח אותה. וכן, יש כיסים של שחיתות וריקבון שצריך לרפא".

סמוטריץ: "אנחנו רואים בימים האחרונים זה את קריסתה של שטיפת מוח שקרית וארוכת שנים"

"מה שאנחנו רואים בימים האחרונים זה את קריסתה של שטיפת מוח שקרית וארוכת שנים על "שומרי סף" מורמים מעם שניסו להשתלט על המדינה ועל תהליכי קבלת ההחלטות ולקחת לעצמם עוד ועוד כח ועוד ועוד סמכות על חשבון אזרחי ישראל ועל חשבון הדמוקרטיה הישראלית".

"גורמי כח לא נבחרים שמאפשרים לעצמם לעשות מה שהם לא מאפשרים לאף אחת מאיתנו. מה שהולך ומתברר זה שבניגוד מוחלט לשטיפת המוח של אבירי הדמוקרטיה ושלטון החוק, דווקא בית הנבחרים והמערכות הדמוקרטיות הן שקופות וישרות, ודווקא הכח והמחשכים משחיתים ומסאבים".

"כמי שמוביל כמעט שני עשורים את המאבק לתיקון מערכת המשפט בישראל, כמי שהיה ראש המפלגה היחידה שבבחירות האחרונות פרסם מצע אחד בלבד – תכנית חוק וצדק לתיקון מערכת המשפט, אני מאמין שיותר ויותר אנשים הגונים, מכל קצות הקשת הפוליטית, מבינים שצדקנו. מבינים שכך אי אפשר להמשיך ושהמערכת חייבת תיקון וניקוי אורוות".

היועצת המשפטית ואנשיה היו שותפים לתעשיית השקרים

"אני מאמין שאנשים הגונים ללא הבדל דת גזע או מין או השתייכות פוליטית מבינים שנדרשת כאן חקירה עצמאית ובלתי תלויה, שאי אפשר להמשיך לתת לחתול לחקור את השמנת שהיועצת המשפטית לממשלה ואנשיה שהיו שותפים, במעשה או במחדל, לתעשיית השקרים והטיוח, חייבים להיחקר עד תום".

"שיש כאן הרבה מאוד שאלות שצריך לתת להן תשובות: האם מעבר לבכירי הפרקליטות הצבאית היו כאן רשלנות פושעת או חלילה שותפות בפשע של גורמים נוספים במערכת המשפט? מדוע הפצ״רית לא נעצרה מיד עם קבלת המידע עליה? למה במשך יום שלם שבו לפי הטענות היא לא יצרה קשר עם איש – אף אחד לא חיפש אותה? למה הטלפון שלה לא נלקח מיד בראשית החקירה?".

"האם יכול להיות שהיא ביימה את ניסיון ההתאבדות רק כדי לאבד את הטלפון ולהשמיד ראיה, ואם כן איך יכול להיות שאדם עם דפוס פעולה עברייני כזה שימשה כאן עד לפני כמה ימים ראש המערכת המשפטית הצבאית? מה ידעה היועצת המשפטית לממשלה ומה ידעו אנשיה ומדוע גם עכשיו, כשברור לכל שהיא מצויה בניגוד עניינים חריף בפרשה הזו, היא עדיין מתעקשת שהיא אמורה לחקור אותה?

סמוטריץ: "דורשים חקירה עצמאית ובלתי תלויה"

איך יכול להיות שאנשים אחרים שנחשדו בעבירות פחותות בהרבה נעצרו כמו אחרוני העבריינים, הושמו במעצר, לפעמים ללא יכולת לראות עורך דין, ומכשירי הטלפון שלהם הוחרמו מיד? האם יש נחקרים מהצד הנכון ונחקרים מהצד הלא נכון? מי מנצח על האפליה הזועקת לשמים הזו ואיפה גורמי הפיקוח והבקרה שאמורים למנוע זאת?

"אלו עוד הדלפות מבוצעות מחקירות רגישות? כמה עוד פרשיות טויחו כאן? כמה עוד שקרים בוטים נמסרו לבגץ על ידי הפרקליטות? אלו שאלות נוקבות, והציבור הישראלי זכאי לתשובות. אנחנו דורשים חקירה עצמאית ובלתי תלויה, מחוץ לפרקליטות – מערכת שאיבדה את אמון הציבור ונתונה בניגוד עניינים מובנה".

"יש להעניק חסינות מלאה לקצינה שחשפה את האמת – כדי לעודד אחרים ואחרות לקום, לדבר, ולחשוף את האמת. יש למנות פצ״ר חדש, מחוץ למערכת – אדם חף ממחויבויות, שינקה את האורוות וישיב את אמון הציבור בכך שצה״ל מגן על חייליו, לא רודף אותם וטופל עליהם עלילות דם נוראיות חלילה. אזרחי ישראל, אלו ימים קשים, אבל הוצאת המוגלה היא שלב ראשון והכרחי בריפוי. זו תקופה כואבת. נחשפים עיוותים, נחשפות חולשות".