3,000 נשים בבואנוס איירס התאחדו בהפרשת חלה ענקית לקראת השבת העולמית: תפילה לשלום, אחדות ומשפחות – ביוזמת הרב וורן גולדשטיין. צפו

דמיינו 3,000 נשים מכל קצוות בואנוס איירס מתכנסות באולם מרכזי אחד, ידיים בבצק, לבבות בתפילה – ורגע של אחדות שמזכיר את כוחה של השבת. זה בדיוק מה שקרה באירוע הפרשת חלה מסחרר, לקראת השבת העולמית בפרשת וירא, במסגרת יוזמה בינלאומית של הרב וורן גולדשטיין, רבה הראשי של דרום אפריקה.

צפו – 3,000 נשים בהפרשת חלה משותפת בבואנוס איירס:

האווירה הייתה עוצמתית ומחשמלת. נשות הקהילה המקומית הובילו את האירוע, והמשתתפות – מקהילות מגוונות – נשאו תפילה משותפת לשלום ישראל, לאחדות, לחיזוק המשפחות ולהבאת החטופים והחללים לקבורה. הרבנים מריו קרסיאנטה ודניאל אופנהיימר נשאו דברי חיזוק, אבל הכוכבות האמיתיות היו הנשים עצמן.

"הרבה באו בפעם הראשונה", סיפרו המארגנות, "והייתה תחושת אחווה שלא נראתה שנים. נשים שבדרך כלל לא נפגשות ישבו יחד סביב בצק משותף – השבת העולמית הפכה את בואנוס איירס לבית אחד גדול של אמונה".

והשבת העולמית? היא תתקיים השנה בלמעלה מ-1,700 קהילות ברחבי העולם, עם מיליוני משתתפים, כדי להזכיר את הערבות ההדדית והכוח שבשמירת שבת אחת – יום שמאחד יהודים מכל הזרמים והיבשות סביב שולחן אחד, באור אחד ובלב אחד.