על פי דיווחים הערבים כטב"מ ישראלי תקף היום (שני) רכב בכפר א-דוויר שבמחוז נבטיה בדרום לבנון. הערבים מדווחים על שני הרוגים ומספר פצועים במקום.
לפני יומיים צה״ל תקף וחיסל ארבעה מחבלים מכוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה. אחד מהמחוסלים הוא אחראי הסיוע הלוגיסטי של כוח רדואן בחיזבאללה באזור.
בהודעה שהוציא דובר צה"ל אתמול נכתב: "אמש, צה״ל תקף וחיסל במרחב רמן שבדרום לבנון, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, את אחראי הסיוע הלוגיסטי של כוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. המחבל קידם העברות אמצעי לחימה ועסק בנסיונות שיקום של תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון.
