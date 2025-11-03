חלקים בקהילת סאטמר בניו יורק חלוקים סביב הבחירות לראשות העיר: בעוד הרב משה אינדיג תומך במועמד האנטי־ישראלי זוהראן ממדאני, אחרים בקהילה הביעו תמיכה באנדרו קואומו, מושל ניו יורק לשעבר

פילוג חריג התגלה בקהילת סאטמר החסידית בניו יורק סביב הבחירות לראשות העיר. בעוד חלק ממנהיגי הפלג האהרוני הביעו תמיכה בפוליטיקאי זוהראן ממדאני, הידוע בעמדותיו האנטי-ישראליות, אחרים בקהילה הביעו תמיכה במועמד המרכזי אנדרו קואומו.

לפי דיווחים מקומיים, הרב משה אינדיג, ממנהיגי הפלג האהרוני, נפגש ביום ראשון עם ממדאני והודיע על תמיכתו בו. במקביל, שלושה מנהיגים אחרים של הפלג פרסמו הצהרה התומכת בקואומו, מושל ניו יורק לשעבר, שהוגדר על ידם כ"פרו-ישראלי ומתון".

בהצהרתם נכתב: "סדר היום הצלבני של התנועה הפרוגרסיבית מהווה איום על יכולתנו לחיות כיהודים שומרי תורה. אנו קוראים להצביע לאנדרו קואומו". קואומו מסר בתגובה כי הוא "גאה מאוד בתמיכת מנהיגי הקהילה המוערכים", וציין כי "קולותיהם נושאים משקל רב בעמידה למען משפחה, אמונה ושכל ישר".

ממדאני, מצדו, כתב ברשת ה-X כי הוא "גאה לקבל את תמיכת הרב משה אינדיג ומנהיגי אהרונים", והוסיף כי ימשיך לפעול למען חופש החינוך החרדי. לדבריו, אם ייבחר לראשות העיר, לא יפעל נגד מוסדות הישיבות.

הסיבה לפילוג הפנימי אינה ברורה בשלב זה. עם זאת, יש לציין כי תנועה אחרת בסטמר הודיעה בשבוע שעבר כי לא תנקוט עמדה בבחירות. מוקדם יותר נפגשו מנהיגי סטמר גם עם ראש העיר היוצא אריק אדמס, שתמך לאחרונה בקואומו לאחר שפרש מהמירוץ.

קהילת סטמר, שמרכזה בוויליאמסבורג שבברוקלין, נחשבת לגוש הצבעה משמעותי בעיר. התנועה ידועה בעמדתה התיאולוגית האנטי-ציונית, אך אינה מזוהה עם השמאל הפרוגרסיבי בארצות הברית. בבחירות המקדימות שנערכו מוקדם יותר השנה הצביעו רוב תושבי וויליאמסבורג לקואומו, שהפסיד לממדאני.

הבחירות לראשות עיריית ניו יורק צפויות להיערך ביום שלישי הקרוב, כאשר ממדאני מוביל בסקרים על פני קואומו והרפובליקני קרטיס סליווה.