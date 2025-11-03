כוחות צה"ל זיהו מספר מחבלים שחצו את הקו הצהוב בדרום רצועת עזה והתקרבו לחיילים "באופן שהיווה עליהם איום מיידי". מיד לאחר הזיהוי, הכוחות תקפו וחיסלו את המחבלים

הפרה נוספת של הפסקת האש ברצועת עזה: דובר צה"ל אישר כי מספר מחבלים זוהו מוקדם יותר היום (שני) כשהם חוצים את הקו הצהוב המפריד בין השטח הישראלי לפלסטיני ברצועת עזה. בצה"ל אמרו כי המחבלים התקרבו לכוחות הפועלים בדרום רצועת עזה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

"מיד לאחר הזיהוי, כוחות צה״ל מהאוויר ומהקרקע חיסלו את המחבלים במטרה להסיר את האיום על הכוחות" נמסר. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

התקרית הנוכחית מגיעה יום אחרי שדווח כי המתווכים הקטארים "מנהלים מגעים אינטנסיביים" מול ישראל בניסיון לאשר מעבר בטוח לפעילי הזרוע הצבאית של חמאס הכלואים בכיסים מבודדים באזורי רפיח וח’אן יונס, בהם נותרו כוחות צה"ל פרוסים. ההצעה הקטארית, כך לפי הדיווח, כוללת חילוצם של המחבלים באמצעות רכבי הצלב האדום דרך "מסדרונות הומניטריים" לשטחי שליטת חמאס בצפון הרצועה.