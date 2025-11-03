אירוע חמור התרחש בהר חברון: חשוד בניסיון גניבת רכב נורה למוות, לאחר שניסה לגנוב רכבים של ישראלים שעברו תאונה ותקף את בעלי הרכבים

אירוע חמור התרחש הלילה (בין ראשון לשני) בהר חברון כששני פלסטינים ניסו לגנוב רכב של מתיישבים שעברו תאונה. בעלי הרכב הותקפו בידי הגנבים. אחד מבעלי הרכב שהותקפו ירה למוות באחד הגנבים, הגנב השני ניסה לחטוף את בעל הרכב השני, שהצליח להימלט.

האירוע התחיל כשהתקבל דיווח במשטרת ישראל על ירי בשטח פתוח סמוך לצומת הזית שבגזרת הר חברון. כוחות משטרה וצה״ל שהוזנקו למקום איתרו שני אזרחים ישראלים שדיווח כי עברו תאונה במקום. לאחר מכן כשבאו לפנות את רכבם ראו ניסיונם לפנות את רכבם שנתקע לאחר תאונה מוקדמת יותר, ראו במשאית מנוף המעמיסה את הרכב.

האזרחים שראו שרכבם נגנב, ניגשו לעבר החשודים ואלה תקפו אותם באלימות פיזית. מחקירה ראשונית עולה כי בשעה שנשקפה סכנה לחייו, ביצע אחד האזרחים ירי לעבר החשוד ופגע בו. מותו של החשוד נקבע במקום על ידי גורמי רפואה. אחד החשודים שנהג המשאית גרר בכוח את האזרח השני תוך ניסיון להימלט מהמקום עם הרכב הגנוב על גבי המשאית. האזרח הצליח להיחלץ לאחר מאבק ונפצע באורח קל.

בהמשך, אותר הרכב באזור, בתום סריקות מהירות ובהכוונת תחנת חברון. חשוד נוסף שתקף את האזרח השני באירוע נמלט וכוחות המשטרה פועלים לאיתורו. החקירה בתחנת חברון מרחב יהודה במחוז ש"י נמשכת.