האם מורים מעניקים יחס מועדף לתלמידים שדומים להם בדעותיהם הפוליטיות? למגישת הטלוויזיה נוה דרומי יש הוכחה שזה קורה, והיא גם טוענת שזה קרה לה כתלמידה. צפו בראיון

נוה דרומי, מגישת החדשות בערוץ i24news, מוכרת בתקשורת כבעלת דעות ימניות. כעת היא חושפת לראשונה גם את המחירים שנאלצה לשלם על כך בתור נערה.

בראיון לתכניתו של פרופסור יורם יובל, "שיחת נפש", בערוץ i24news דרומי משתפת כי הרגישה שדבקותה בעמדותיה הימניות, גם כילדה, חישלו אותה בהתמודדות לאחר מכן כאדם מבוגר. בתוכנית טענה דרומי כי המורות שלימדו אותה בבית הספר בקרית טבעון החזיקו בדעות שמאלניות. אחת מהן, לדבריה של דרומי, לא אהבה אותה רק בגלל העמדות הפוליטיות שלה.

"להיות איש תקשורת ימני זו איזה שהיא זכות. זאת ממש זכות בעיניי", אמרה דרומי בשיחה עם פרופסור יובל. "טבעון זה מקום שמאלני. תראה אני חושבת שכמו בכל מקום גם בטבעון יש הרבה אנשים בעלי עמדות ימניות פשוט יש שם שמאלנים שהם עושים יותר רעש".

עוד הוסיפה מגישת החדשות ואמרה בראיון: "אני חושבת שיש בזה גם משהו שהוא מאוד מחשל, מול אה.. מחנכות שמאלניות. יש לי מורה אחת שזכורה במיוחד, אני לא זוכרת בדיוק מה היה אבל אבל זכור לי שהיא מאוד לא אהבה אותי בגלל העמדות האלה. ואני חושבת שגם בזמנו הרגשתי שהאמת שלי היא מאוד מאוד חזקה".