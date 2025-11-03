המעצר של הפצ״רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי הוארך עד יום רביעי מחשש לשיבוש ומסוכנות

המעצר של הפצ״רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי הוארך היום (שני) עד יום רביעי מחשש לשיבוש ומסוכנות. החשדות נגדה הם מרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה, שיבוש מהלכי משפט ומסירת ידיעה בידי עובד ציבור.

מוקדם יותר פורסם כי אחרי המעצר: השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שוחח הבוקר עם נציב שב"ס קובי יעקובי, זאת בעקבות החיפושים אחרי הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי ומעצרה הלילה. בשיחה סוכם כי לאור אירועי אמש, יפעלו בשב"ס ביתר שאת לשמירת חייה של הפצ"רית במתקן הכליאה שאליו הובאה למעצרה.

עוד באותו נושא "לפעול לשמירת חייה": פיקוח מוגבר יוצב בתא המעצר של הפצ"רית 08:31 | חדשות סרוגים 6 0 😀 👏

בהודעת השר נאמר כי בן גביר "הדגיש את חשיבות השמירה על חיי אדם, ואת חשיבותה של קיום המשך החקירה באופן מקצועי לשם הגעה לחקר כל האמת בפרשה שהביאה לעלילת דם נגד לוחמי צה"ל". לאור הדברים, הנחה נציב שב"ס כי הפצ"רית תשהה בתא מעצרה תחת פיקוח מוגבר על ידי לוחמי הכליאה של שב"ס ומצלמות.

כזכור, הבוקר פורסמו פרטים חדשים על היעלמותה של הפצ"רית אמש, אשר הוביל לחיפושים נרחבים וחשש לחייה במשך מספר שעות. לפי הדיווח בחדשות 12, הפצ"רית נכנסה לים במהלך השעות שבהן אבד עימה הקשר. החיפושים אחריה התחילו אחרי שהיא לא התייצבה לפגישה אצל עורך הדין שלה, שהזעיק מיד את המשטרה. במקביל בתה גילתה את המכתב שהותירה אחריה, ופנתה גם כן למשטרה.