אחרי הביקורת הציבורית על כוונת ישראל לאפשר את מעבר המחבלים ה"לכודים" בשטח הישראלי ברפיח, גורם מדיני טען כי נתניהו חזר בו: "ראש הממשלה ממשיך בעמדתו הנחרצת של פירוק החמאס מנשקו ופירוז הרצועה"

בעקבות הביקורת הציבורית: לאחר שדווח כי ישראל צפויה לאשר את החזרת המחבלים ש"נלכדו" בשטחים שנמצאים בשליטת צה"ל בדרום רצועת עזה, גורם מדיני טען כעת (שני) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא יאפשר את שחרורם של המחבלים לשטח הפלסטיני. הודעת הגורם מגיעה בעקבות הביקורת הנרחבת מהציבור על המהלך, כשרבים קראו לא לאפשר את חזרתם.

"ראש הממשלה אינו מאפשר מעבר בטוח של 200 מחבלי חמאס" נטען בהודעה. "ראש הממשלה ממשיך בעמדתו הנחרצת של פירוק החמאס מנשקו ופירוז הרצועה, תוך סיכול איומי טרור נגד כוחותינו".

כזכור, אמש דווח ברשת אל-ג'זירה כי המתווכים הקטארים "מנהלים מגעים אינטנסיביים" מול ישראל בניסיון לאשר מעבר בטוח לפעילי הזרוע הצבאית של חמאס הכלואים בכיסים מבודדים באזורי רפיח וח’אן יונס, בהם נותרו כוחות צה"ל פרוסים. ההצעה הקטארית, כך לפי הדיווח, כוללת חילוצם של המחבלים באמצעות רכבי הצלב האדום דרך "מסדרונות הומניטריים" לשטחי שליטת חמאס בצפון הרצועה.

הבוקר דווח בחדשות 12 כי ישראל צפויים לאשר את החזרתם של המחבלים לשטח הפלסטיני – בתנאי שהם יסכימו להניח את נשקם ולחזור כשהם לא חמושים. לפי הדיווח, המבוסס על דבריהם של גורמים ביטחוניים, הצעד החריג היה מאפשר שמירה טובה יותר על חיי החיילים שמוצבים במרחב. בנוסף, החזרת המחבלים היה מאפשר לישראל לחפש אחר חללים חטופים נוספים שאולי נמצאים שם. כאמור, בעקבות הביקורת הציבורית נראה כי הוחלט שלא לאשר את שחרור המחבלים בסופו של דבר.