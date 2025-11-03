בית הדין של ההתאחדות לכדורגל פרסם את החלטתו לגבי אירועי הדרבי התל אביבי: בין היתר מכבי תל אביב תקבל ניצחון טכני ותעלה למקום הראשון

בית הדין של ההתאחדות לכדורגל פרסם היום (שני) את החלטתו לגבי אירועי הדרבי התל אביבי: בין היתר מכבי תל אביב תקבל ניצחון טכני (0:3) ותעלה למקום הראשון. בעקבות הניצחון הטכני, מכבי תל אביב כאמור תעקוף את הפועל באר שבע ותעלה למקום הראשון. האדומים יוכלו לחזור לפסגה אם ינצחו הערב את בית"ר ירושלים.

בנוסף הפועל תל אביב קיבלו עונש של הפחתת שתי נקודות בפועל, קנס של 194 אלף ש"ח (184 אלף על האבוקות ועוד 10 אלף על קריאות גזעניות וכן איסור מכירת כרטיסים לקהל חוץ שיתקיים מול מכבי חיפה. מכבי תל אביב כאמור תעלה למקום הראשון עם 23 נקודות, בעוד הפועל תל אביב תרד למקום החמישי עם 14 נקודות.

בית הדין תקף בצורה חריפה את הפועל תל אביב בפסק הדין: "מן הראוי שהנאשמת תערוך בדק בית על הקורה בין כותלי המועדון ואוהדיו אשר התנהגותם הינה ההפך הגמור מ"רוח הספורט". החל מאותו שלט שהונף ע"י אוהדיה בתחילתו של משחק אשר גם על פי דברי המשקיף וגם ע"פ דעתנו, משקף, קורא ומעודד לאלימות וכלה בהתנהגות אוהדיה ביציעים במהלך כל העת האחרונה, ועד ל"שיא" אליו הגיעו במשחק זה".

"בל נתעלם מהעובדה כי היו פצועים בגוף כתוצאה ממעשיי אוהדי הנאשמת ואין זה משנה אם היה מדובר בפצוע אחד, או בכמות של פצועים. התעלמות נציגי הקבוצה ממעשיי אוהדיהם, הטלת האחריות על גורמים רבים ומגוונים מלבד אותם אוהדים, לא תקדם את הקבוצה ובוודאי שלא תאפשר לאיש לטעון כי "רוח הספורט" שוררת ביציעים".

בהפועל תל אביב הגיבו לפסק הדין: " התחרות הספורטיבית היא תכלית הספורט ורק הכרעה ספורטיבית היא לגיטימית. כנהוג בכל העולם, ניצחונות, נקודות ותארים מרוויחים על הדשא בזיעה רבה ולא בבתי הדין. הגיע הזמן שגם בישראל. אנחנו נעשה את הכל כדי לקדש את רוח הספורט, את ערך התחרות ואת ההכרעה הספורטיבית. אנחנו לא מתכוונים להשלים עם החלטה שאין בה ספורטיביות, צדק או היגיון. נערער על ההחלטה לבית הדין העליון ואם יהיה צורך, נגיע לכל ערכאה אפשרית".