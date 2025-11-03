להקת השמחות חוזרת אחרי 24 שנים עם אלבום שלישי. אז איזה חלק לקח הלהיט "איזה יום היה לי סמואל" באלבום, ואיזה חובות יש ללהקה? "האלבום הכי רלוונטי בעברית" אומר ישראל ברייט, סולן הלהקה

24 שנים אחרי אלבומם האחרון, להקת השמחות הנוסטלגית חוזרת בגדול עם אלבום שלישי בשם "חובות אבודים". אלבומם הראשון יצא בשנת 1998 (עם "יהודה יהודה") ובשנת 2001 יצא אלבומם האחרון (עם הלהיט "איזה יום היה לי סמואל"). סולן הלהקה, ישראל ברייט, הסביר לסרוגים את פשר שם האלבום: "חובות לשירים, לעצמנו, לקהל".

הלהקה, שמעולם לא התפרקה רשמית והמשיכה להופיע מדי פעם, חווה התעוררות מחודשת בשנתיים האחרונות – במיוחד בזכות הקאמבק הוויראלי של הלהיט "איזה יום היה לי סמואל" ב-2024, שהתפשט כמו אש ברשתות החברתיות. השיר היה אחד האהובים על החטוף עומר ונקרט, שמאז כבר שב לביתו, לכן התפרסם.

"האלבום הכי רלוונטי בעברית"

אחרי הפסקה כה ארוכה, ההתרגשות בשיא. ברייט הוסיף ומסר לסרוגים: "גאווה גדולה, הישג מרגש בתולדות הלהקה, האלבום הכי רלוונטי בעברית שאפשר להוציא בתקופה שכזו ועוד לשמח אנשים – תענוג!"

האלבום החדש, בהפקתו המוזיקלית של יוסי פיין, הוא אוסף מרגש של רגעים מההיסטוריה וההווה של הלהקה. הוא סוגר חשבון עם שירים ושברי שירים שמעולם לא נשכחו, לצד יצירות חדשות שנוצרו או עודכנו בתקופת המלחמה. "חובות אבודים" מסכם תקופה של התעוררות יצירתית עוצמתית, שבה השמחות ניגנו בכל פינה בישראל – ברגעי כאב וקושי, שמחה ותקווה.

האלבום כולל אסופת שירים שכבר הוכיחו את עצמם בהופעות חיות מול קהל נלהב. בין הסינגלים שכבשו את הרדיו והפלייליסטים: "איך מרימים עכשיו?", "שטר של 200" ו"חמוד של אמא", שזכו להשמעות רבות ופתחו את התיאבון לאלבום המלא.

התפקיד שלוקח הלהיט "איזה יום היה לי סמואל" באלבום

המסע המחודש של "איזה יום היה לי סמואל" לא רק החזיר את הלהקה לאור הזרקורים, אלא גם הוביל להקלטת האלבום השלישי בשיתוף פעולה עם המפיק יוסי פיין. "היתה ללהקת השמחות תקופה מרגשת, רגישה ועוצמתית", מספר ישראל ברייט, סולן הלהקה. "הכוח של הלהקה התרומם לגבהים חדשים, נגנים אדירים חברו ללהקה בהופעות ובאלבום, שירים נוצרו ושירים שהיו רק בהופעות הוקלטו סופסוף. הלב נפתח ונפתח. אנשים השתנו".

האלבום "חובות אבודים" יושק רשמית בהופעה חגיגית במועדון הגריי תל אביב ב-15 בנובמבר, "תבואו להיות עם השמחות בחגיגה", מבקש ברייט מקוראי סרוגים. זהו רגע שיא בקאמבק של להקה שממשיכה להוכיח: השמחה לא נגמרת, היא רק מתחדשת.