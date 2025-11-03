אנתוני וויליאמס בן 32 מפיטרבורו שדקר 11 אנשים בלונדון במוצאי שבת הואשם בעשרה סעיפים של ניסיון רצח, על פי המשטרה הבריטית

אנתוני וויליאמס בן 32 מפיטרבורו שדקר 11 אנשים ברכבת שנסעה מדונקסטר ללונדון במוצאי שבת הואשם הבוקר (שני) בעשרה סעיפים של ניסיון רצח, סעיף אחד של חבלה גופנית ממשית וסעיף אחד של החזקת חפץ חד כך מסרה המשטרה הבריטית.

הוא יגיע לבית משפט השלום בפיטרבורו מאוחר יותר היום. הסעיף על חבלה גופנית הוא בעקבות תקיפה של שוטר בחדר המעצר. כזכור במוצאי שבת דווח על פיגוע דקירה המוני ברכבת שנסעה מדונקסטר ללונדון.

מאט קינגסטון שנסע סיפר ל-BBC עדות מזעזעת. קינגסטון סיפר כי אנשים התחבאו בקרון המזנון של הרכב וכי צוות הרכבת סגר את התריסים של הקרון כדי להגן על הנוסעים.

אדם אחד עזב את הקרון כדי להתעמת עם הדוקר. קינגסטון מספר שראה את התוקף חולף על פניו עם "סכין מטבח גדולה למדי".