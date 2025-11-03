שעות אחרי שחוקרי להב 433 פשטו על משרדי ההסתדרות ועצרו עשרות בכירים בחשד לעבירות שחיתות, בארגון התייחסו לראשונה כעת (שני) לפרשה החמורה שנחשפה.
"אנו בטוחים בחפות אנשינו ומשתפים פעולה עם רשויות האכיפה. מטבע הדברים, אין באפשרותנו להתייחס להליכים מתנהלים" אמר יו"ר אגף הסברה, דוברות ופרסום של ההסתדרות, יניב לוי. "פעילות ההסתדרות למען הציבור נמשכת כסדרה, לרבות כלל שירותי הארגון ברחבי הארץ".
כאמור, הבוקר דווח כי המשטרה פשטה על משרדי ההסתדרות בתל אביב, וכן על תאגידים, חברות, עיריות ועשרות בתים פרטיים, כחלק מחקירת פרשת השחיתות החמורה שנחקרה בלהב 433. שנונה חשודים נעצרו ו-27 נוספים עוכבו לחקירה, ביניהם יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד יחד עם בת זוגו.
על פי החשד, איש עסקים שנחשב כבכיר בהסתדרות ומפעיל חברת ביטוח גדולה דאג לכאורה למינויים בדירקטורים. בתמורה, ראש הוועדים העבירו אליו לקוחות מהעיריות, מהרשויות, מתאגידים ומחברות ממשלתיות.
מפכ"ל המשטרה דני לוי אמר כי "מדובר בפרשה מהחמורות שהכרנו. קיים חיבור בין אנשי עסקים לבכירים במשק לרבות ועדי עובדים, ויצירת קשר אלקטורלי וקידומי במקביל. נפעל בנחישות וללא חשש מחקירת בכירים במטרה להגיע לחקר האמת".
