השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב היום (שני) לפני זמן קצר לאישור החוק של מפלגתו על עונש מוות למחבלים לקראת קריאה ראשונה: "אסור שיהיה לבית המשפט כל שיקול דעת – ידע כל מחבל שיצא לרצוח שייגזר עליו רק עונש מוות".
דבריו המלאים: "מודה לראש הממשלה על תמיכתו בחוק עונש מוות למחבלים של עוצמה יהודית, אבל אסור שיהיה לבית המשפט כל שיקול דעת – ידע כל מחבל שיצא לרצוח שייגזר עליו רק עונש מוות. הגיע הזמן לעשות צדק!".
מוקדם יותר פורסם כי הוועדה לביטחון לאומי בראשות ח״כ צביקה פוגל אישרה היום לקריאה ראשונה את הצעת חוק עונש מוות למחבלים, של עוצמה יהודית וח״כ לימור סון הר־מלך. החוק צפוי להגיע להצבעה לקריאה ראשונה ביום רביעי.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
היהודי
בן גביר. אדם הלוקה בנפשו.11:22 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
רק ראש השב"כ וראש הממשלה צריכים לאשר את מימוש עונש המוות ותזמונו. השופטים אמורים רק להרשיע ולתת עונש מאסר, שירוצה כל עוד אין החלטה מצד רה"מ וראש השב"כ לממש את עונש...
רק ראש השב"כ וראש הממשלה צריכים לאשר את מימוש עונש המוות ותזמונו. השופטים אמורים רק להרשיע ולתת עונש מאסר, שירוצה כל עוד אין החלטה מצד רה"מ וראש השב"כ לממש את עונש המוות.המשך 11:20 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מטילדה מסעודה
בסד כתוב בתורה הבא להורגך השקם להורגו ברוך ה11:16 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר