השר לביטחון לאומי הגיב לאישור החוק של מפלגתו על עונש מוות למחבלים לקראת קריאה ראשונה: "אסור שיהיה לבית המשפט כל שיקול דעת"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב היום (שני) לפני זמן קצר לאישור החוק של מפלגתו על עונש מוות למחבלים לקראת קריאה ראשונה: "אסור שיהיה לבית המשפט כל שיקול דעת – ידע כל מחבל שיצא לרצוח שייגזר עליו רק עונש מוות".

דבריו המלאים: "מודה לראש הממשלה על תמיכתו בחוק עונש מוות למחבלים של עוצמה יהודית, אבל אסור שיהיה לבית המשפט כל שיקול דעת – ידע כל מחבל שיצא לרצוח שייגזר עליו רק עונש מוות. הגיע הזמן לעשות צדק!".

מוקדם יותר פורסם כי הוועדה לביטחון לאומי בראשות ח״כ צביקה פוגל אישרה היום לקריאה ראשונה את הצעת חוק עונש מוות למחבלים, של עוצמה יהודית וח״כ לימור סון הר־מלך. החוק צפוי להגיע להצבעה לקריאה ראשונה ביום רביעי.