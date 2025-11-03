בישראל צפויים לאשר את החזרתם של מחבלי חמאס ש"נלכדו" בצד הישראלי של רצועת עזה – בתנאי שהם יסכימו להניח את נשקם ולחזור כשהם לא חמושים

יום אחרי שפורסם על מגעים של המתווכות מול ישראל כדי לחלץ את מחבלי חמאס ש"נלכדו" בשטחים שנמצאים בשליטת צה"ל בדרום הרצועה, כעת (שני) דווח כי בישראל צפויים לאשר בקרוב את ההחזרה של המחבלים לשטח הפלסטיני. עם זאת, התנאי לשחרורם יהיה שהמחבלים יסכימו להניח את נשקם ולחזור כשהם לא חמושים.

לפי הדיווח, המבוסס על דבריהם של גורמים ביטחוניים, הצעד החריג יאפשר שמירה טובה יותר על חיי החיילים שמוצבים במרחב. בנוסף, החזרת המחבלים תאפשר לישראל לחפש אחר חללים חטופים נוספים שאולי נמצאים שם.

כאמור, אמש דווח ברשת אל-ג'זירה כי המתווכים הקטארים "מנהלים מגעים אינטנסיביים" מול ישראל בניסיון לאשר מעבר בטוח לפעילי הזרוע הצבאית של חמאס, הכלואים בכיסים מבודדים באזורי רפיח וח’אן יונס, בהם נותרו כוחות צה"ל פרוסים. ההצעה הקטארית, כך לפי הדיווח, כוללת חילוצם של המחבלים באמצעות רכבי הצלב האדום דרך "מסדרונות הומניטריים" לשטחי שליטת חמאס בצפון הרצועה.

על פי הדיווחים הקטאריים, מבוצעים מגעים קדחתניים מול ישראל בנושא זה, שידרוש בסופו של דבר את אישורה הסופי כשולטת בשטח מבחינה צבאית. על כן, על פי הפרסומים, הדבר יתאפשר רק באישור הדרג המדיני בישראל, במה שיהיה חצייה מוחלטת של הקווים האדומים שהונחו כתשתית להסכם.