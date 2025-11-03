ערוץ "סקיי ניוז בערבית" האמירתי מדווח, כי משלחת טורקית קיימה אתמול (ראשון) סיור בכמה עמדות שהיו בעבר בשליטת צבא סוריה, בפרברי הערים חלב, חמה ודיר א-זור.
על פי הדיווח, מטרת הסיור הייתה לבחון אפשרות להקים באותם אזורים בסיסים צבאיים או נקודות פריסה עתידיות של הכוחות הטורקיים.
בסוף החודש שעבר, שתי המדינות חתמו על הסכם שיתוף פעולה צבאי כך פורסם בסוכנות הידיעות "רויטרס". טורקיה התחייבה לספק לסוריה מערכות נשק וכלים לוגיסטיים, כחלק מהסכם שיתוף פעולה צבאי שנחתם בין המדינות. במסגרת ההבנות, אנקרה תעניק גם הכשרות לכוחותיו של אבו מוחמד אל־ג'ולאני בשימוש בציוד ובמערכות שיועברו, אם תעלה דרישה לכך.
