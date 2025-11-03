הרפורמה בתקשורת עולה היום להצבעה במליאה, החרדים עדיין לא החליטו לתמוך. הדיל: תקשורת תמורת סמכויות בתי הדין; קרעי: "החוק יעבור היום בקריאה ראשונה"

"חוק התקשורת", חוק הדגל של השר שלמה קרעי, צפוי לעלות היום להצבעה במליאת הכנסת בשעות הצהריים כשהוא תלוי בקולות החרדים. על פי הפרסומים החרדים צפויים לתמוך בחוק למרות חרם ההצבעות שהכריזו, בתמורה לתמיכה בהצעת חוק פרטית של ח"כ גפני מיהדות התורה העוסקת בבתי הדין הרבניים.

כנגד החוק הוגשו בשעות האחרונות עתירות לבג"ץ המבקשות למנוע מראש את הבאתו למליאה, על ידי ארגון העיתונאים ועמותת הצלחה. בעתירות צוין כי הבקשה בשל " "כשלים ופגמים מהותיים בעבודת המטה על החוק שמוביל השר קרעי".

החוק של גפני המכונה "חוק הבוררות" צפוי להרחיב דרמטית את סמכויות בתי הדין הרבניים בענייני בוררות, ולהעניק להם את הסמכות לשמש כבוררים בהסכמה גם בעניינים אזרחיים שאינם קשורים בדיני משפחה. כאמור על פי הדיל שפורסם החרדים יתמכו ברפורמה של השר קרעי בתקשורת בתמורה לתמיכה בחוק הבוררות. נזכיר כי בשבוע שעבר פורסם כי הדיל בין החרדים לקרעי הוא שהביא אותו לתמוך באופן תקדימי בעצרת החרדים ולהסתכסך עם חברי מפלגתו.

יחד עם זאת, בישראל היום דווח מפיו של גורם חרדי בכיר ביהדות התורה כי הם עדיין לא קיבלו החלטה סופית אם לתמוך בחוק. "יש לנו הכרת הטוב לשר קרעי על שהעביר את חוק הפלאפונים הכשרים", אומר הגורם, "זה הדבר היחיד שהממשלה הזו קיימה". ההתלבטות החרדית באה על רקע ויכוחים פנימיים במפלגה האם לקדם את חוק הבוררות של גפני, או לדרוש תמורתו הצבעה על חוק המעונות. וכן על רקע הקרע המתהווה מול הליכוד בעניין חוק הגיוס, כשאתמול דווח כי נתניהו הורה לדחות את הדיונים עליו למועד בלתי ידוע.

הרפורמה בתקשורת – בהתנגדות היועמש"ית

"חוק השידורים" הוא חוק הדגל של השר קרעי שמנסה לקדמו זה זמן רב. ב-21 בספטמבר אושר החוק בועדת השרים לחקיקה וכאמור הוא צפוי לעלות היום להצבעה בקריאה ראשונה. על פי החוק המוצע, רגולטור חדש יחליף את הרשות השניה ומועצת הכבלים והלווין, תבוטל ההפרדה בין חברות החדשות לערוצי השידור, ולממשלה תינתן הסמכות לקנוס את ערוצי התקשורת אם יפרו את תקנון האתיקה.

היועמש"ית גלי בהרב מיארה פרסמה התנגדות לחוק וכתבה כי הוא "מסכן את יכולתה של התקשורת לבצע את תפקידה החיוני בחברה דמוקרטי" ופוגע בעצמאותה. השר קרעי אמר היום בתגובה לעתירות שהוגשו כנגד החוק: "ככל שהגולם יכה את יוצרו יותר חזק, כך יגיע יותר מהר הזמן שיוצרו יחזיר אותו למקומו הטבעי". עוד אמר כי הוא מעריך שהחוק יעבור בקריאה ראשונה היום, כך בדברים שאמר ל"ישראל היום".