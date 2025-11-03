רכבת ישראל הודיעה על שינויים שיחולו בשבועות הקרובים בתנועת הרכבות בין תל אביב, נתב"ג ירושלים ומודיעין, בשל עבודות פיתוח ותחזוקה של חברת החשמל. כל הפרטים

לידיעת הנוסעים: רכבת ישראל הודיעה היום (שני) על שינויים שיחולו בשבועות הקרובים בתנועת הרכבות בקווים לירושלים ומודיעין, זאת בשל עבודות פיתוח ותחזוקה של חברת החשמל.

על פי התכנון, ביום שישי הקרוב, 7.11.25, בכל שעות הפעילות – תופסק זמנית תנועת הרכבות בין תל אביב, נתב"ג, ירושלים ומודיעין. בנוסף, החל מה-9 בנובמבר ועד ה-28 בנובמבר תיעצר תנועת הרכבות בין תחנות נתב"ג וירושלים יצחק נבון, ובין נתב"ג למודיעין, בשעות הלילה בלבד – מ-23:00 עד 5:00 בבוקר.

תנועת הרכבות תשוב לפעול כסדרה מדי בוקר בשעה 5:00, ולמעט המועדים שנקבעו, תמשיך לפעול באופן מלא, כולל בשעות השיא. עוד נאמר כי במהלך העבודות, רכבת ישראל תפעיל מערך היסעים ללא עלות עבור הנוסעים. ברכבת ישראל ממליצים להתעדכן מראש בפרטי הנסיעה דרך אתר האינטרנט, האפליקציה, או מוקד השירות.