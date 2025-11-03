העיתונאי הצעיר אילי זילברברג, ששירת ככתב ועורך בגלי צה"ל וזכה בפרסים על הצטיינות עיתונאית, מונה לכתב הכנסת של "ישראל היום" ויחל לסקר את הזירה הפוליטית הקרובה

עיתונאי גלי צה"ל, אילי זילברברג, מונה לכתב הכנסת של העיתון 'ישראל היום'. זילברברג, ששירת בשלוש השנים האחרונות בגלי צה"ל, שימש שם בשורה של תפקידים עיתונאיים בכירים – בהם כתב לענייני משפט, כתב לענייני תל אביב וגוש דן, כתב לענייני תקשורת, עורך משנה של יומן הבוקר "בוקר טוב ישראל", וכן עורך וקריין מהדורות חדשות בתחנה.

במהלך שירותו הצליח זילברברג להביא שורה של חשיפות בולטות, בהן פרטי הרפורמה של שר התקשורת שלמה קרעי שהוקדמה בזמן מלחמת "חרבות ברזל", פרסומים על מחדלים במעצרים של מפגינים בקפלן ושל שוהים בלתי חוקיים, וכן בסערת פרס ישראל עם העיתונאי יעקב אחימאיר.

בשנת 2024 זכה בפרס ראש מטה אכ"א ובהצטיינות לשבח ממפקד גל"צ, על פרויקט מיוחד במיזם ההנצחה "מאחורי השמות", שסיפר את סיפורם של נרצחי ונופלי מלחמת "חרבות ברזל".

עם כניסתו לתפקיד אמר זילברברג: "שמח להצטרף דווקא עכשיו, באחת התקופות הדרמטיות ביותר בתולדות המדינה, לגוף תקשורת מהמובילים בישראל. נעשה הכול כדי להוביל את סיקור הכנסת ומערכת הבחירות הקרובה באחריות ובמקצועיות. אני מאמין בכוח של 'ישראל היום' לשקף את המציאות לציבור, ובעיקר – להשפיע לטובה על הפוליטיקה שלנו".