סערת תחליף החלב החדש: חברת שטראוס ערכה אירוע השקה לסדרת מוצרים בטעמים חלביים שמוגדרים פרווה במסעדה בשרית, ועוררה סערה ברשת. מי שבאופן מפתיע יצא נגד אירוע ההשקה הוא מגיש הטלוויזיה בקשת 12: "מהלך לעגני וולגרי"

סערת תחליף החלב החדש: חברת שטראוס יצאו בחודש שעבר בסדרת מאכלי פרווה בטעם שלדבריהם מאוד קרוב לחלב. הוא נקרא Cow Free ומכיל חלבון שנלקח מהחלב של הפרה – אך הוא אינו חלב אמיתי.

על פי שטראוס, תחליף החלב החדש נחשב לחלבי – ולכן בעלי אלרגיות לחלב לא יכולים לאכול אותו, מכיוון שלא מדובר בחלב שקדים או שיבולת שועל, אלא ממש בטכנולוגיה מיוחדת. בדומה לבשר שמיוצר במעבדה, ונחשב בטעמו לבשרי – אך אף חיה לא עברה התעללות על מנת לייצר אותה.

במהלך השבוע האחרון הושקה סדרת המוצרים עם משפיענים בשיפודייה בשרית כשרה, והמשתתפים באירוע יכלו לאכול מאכלים בשריים ולצידם לשתות משקאות בטעמים חלביים, והדבר מתאפשר בזכות אותם מוצרים חדשים שנחשבים לפרווה.

מי שבאופן מפתיע יצא נגד האירוע הוא גיא פינס, מגיש תוכנית הבידור הנצפית בקשת 12. לדבריו האירוע – שהתרחש במסעדה בשרית – הושק בזלזול כלפיי אוכלוסיית הטבעונים שאינם אוכלים בשר ביום יום – כשהם נחשבים לקהל שאליו מנסה חברת שטראוס להשיק את אותם המוצרים.

בסטורי שהעלה לחשבון האינסטגרם שלו, כתב פינס: "שומעים רגע – אני אוכל בשר ושותה חלב וגם ביחד. ועם זאת בעיני לשווק מוצר של תחליף חלב חדש ולקרוא לו בגסות רעה Cow Free ולהשיק אותו עם סלבס (בואו נהיה ויראליים!) במיוחד בשיפודיית בשרים אהובה וטעימה שהרבה עדרי פרות סיימו בה את חייהם, זה מהלך לעגני וולגרי שמשתין, ממש כך, על הראש של צמחונים, טבעונים, (כאמור אני לא) ועל כל התובנות שהתגבשו עם השנים לגבי צריכת מזון מן החי, ושמירה על הסביבה".

"זה מוצר שאומר – עזבו את אלה שאכפת להם מהפרות ומהמחיר הלא סביר שכדור הארץ משלם על צריכתן המופרזת – לא מעניין. אני פה רק בשביל שומרי הכשרות – שזה סבבה כשלעצמו לשמור, אבל לו אני צמחוני או טבעוני – לא הייתי רוכש ולא נוגע במוצר הזה. בעיקרון", טען פינס.

לסיום הוסיף מגיש הטלוויזיה בקשת 12: "אני גם בטוח שזה הכי טעים בכוסות חד"פ".