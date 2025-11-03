מדברי הרמטכ"ל: "30 שנה לרצח רבין – חובתנו בצה"ל לזכור את לקחי התקופה ההיא. תפקידנו כמפקדים לשמור על החוסן הפנימי בצה"ל גם כשבחוץ יש מחלוקת ולהוות דוגמה לאחדות העם ולממלכתיות. אנחנו אחרי שנתיים של מלחמה רב-זירתית חסרת תקדים והיסטורית. אתם פעלתם בצורה מופתית. מערך המילואים מעולם לא הופעל לאורך זמן רב כל-כך, בריבוי זירות ובתשלום מחירים קשים בחללים, בגוף ובנפש. מלחמה של כל הצבא – מלחמה של העם בה המילואים בחזית. עשיתם זו בהקרבה וברוח גדולה כל-כך".

"הלילה קיבלנו חזרה את שלושה מחללינו החטופים שנפלו בקרבות בשבעה באוקטובר. אנחנו לא נפסיק ולא נשקוט עד להשבת כלל החללים החטופים לקבורה. אנחנו בפרק חדש, אנחנו בתקופת מעבר חיונית ובתפנית מערכתית, אנחנו לא במלחמה מלאה ולא בשגרה. אנחנו מגיעים לפרק הזה מתוך עוצמה אדירה והישגים רב-זירתיים חסרי תקדים".

"לנגד עיניי ועינינו הכישלון והמחדל העמוק של שבעה באוקטובר – ולנגד עינינו הישגיו הגדולים של צה״ל מאז. עברנו את כל הדרך הכואבת מכישלון לניצחון. אחרי שנתיים של לחימה אני מקווה שתוכלו לטפל בעצמכם ובמשפחותיכם. אני יודעת שקל להגיד אך קשה לבצע – אתם ממשיכים לפעול בכל הגזרות אבל אנחנו ננסה להקל ולתמוך ככל האפשר על מנת לסייע לכם. המערכה נמשכת בחלק מהגזרות בעצימות יותר נמוכה שמאפשרת לכוחותינו ריענון וחיזוק יסודות לקראת הגדרת השלב הבא – או ייצוב מערכתי או חזרה למלחמה והמשך חתירה לניצחון והכרעה".