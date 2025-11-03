משטרת ישראל פנתה לציבור בבקשת עזרה לאיתור ליובוב מיכלינה, בת 76 , מאשקלון שנעדרת כבר למעלה מחצי שנה. היא יצאה מביתה ב-1.5 ומאז לא יצרה קשר

משטרת ישראל פנתה היום (שני) לציבור בבקשת עזרה לאיתור ליובוב מיכלינה, בת 76, מאשקלון שנעדרת כבר למעלה מחצי שנה. מיכלינה יצאה מביתה ב-1.5.2025 ומאז לא יצרה קשרמוק.

המשטרה הודיעה כי ביצעה בפעולות רבות לאיתורה של הנעדרת, תוך הפעלת מגוון יחידות משטרתיות במישור החקירתי, הטכנולוגי והמבצעי. שוטרי תחנת אשקלון ערכו עד כה חיפושים נרחבים במגוון מקומות ברחבי הארץ, לצד הפעלת יחידות מבצעיות בהתאם לצרכי השטח, בסיוע מתנדבים ויחידות נוספות. בנוסף, בוצעו בדיקות במוסדות בריאות, תשאול מכרים של הנעדרת, נבדקו מבנים נטושים ופעולות רבות נוספות במישור החקירתי.

כל היודע דבר על מקום המצאה, מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת אשקלון, בטלפון: 086771444