ראש מוסדות 'תאיר נרי', הרב ניר בן ארצי, מתייחס לסערת חוק הגיוס ואומר כי הצבא צריך הרבה חיילים כדי להגן מפני האיומים הרבים שיש על מדינת ישראל.

במסר שהעביר לפני מספר ימים אמר הרב בן ארצי: "צריך לגייס את מי שלא לומד תורה כדי להגן על גבולות ישראל. כדי להגן גם על הגבולות שלכם בירושלים. יש בירושלים מאות מחבלים שמסתובבים חופשי בתוך העיר".

הרב בן ארצי חזר ואמר: "מאות מחבלים מסתובבים בתוך ירושלים. עוד מעט הם יקבלו שיגעון בראש שלהם ויצאו להתאבד. בגלל זה צריך צבא, כדי להגן על גבולות ישראל".