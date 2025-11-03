צוות הביטחון ביישוב כרמי צור בגוש עציון הודיע על אירוע חריג: חשוד פלסטיני התקרב ליישוב, ונעצר בידי כוחות הביטחון

צוות הביטחון ביישוב כרמי צור בגוש עציון הודיע היום (שני) על אירוע חריג שהתרחש אמש. חשוד פלסטיני התקרב ליישוב באזור השעה תשע בערב, ונעצר בידי כוחות הביטחון.

האירוע התרחש כשלוחם הגמ"ר ששמר בשער היישוב זיהה דמות חשודה מתקרבת, הוא העביר דיווח לסייר, לבטחון היישוב ולצה"ל. הלוחם הורה לחשוד לשכב על הכביש ולא לזוז עד הגעת כוחות נוספים. במקביל נחסם ציר הגישה ליישוב.

כוחות ההגמ"ר,כיתת הכוננות וצבא הוקפצו ובודדו את הזירה עד הגעת חבלנים לזיכוי חשש אמצעי לחימה שאוליי על החשוד. לוחמיי (כיתת הכוננות התפרסו בעוד מעגלים מחשד לארוע משולב ובמקביל להעלאת רחפנים שהעלו.

לאחר בידוק ובדיקת רקע בשב"כ נמצא לא נמצא על החשוד הפלסטיני אמצעי לחימה ומח"ט הגזרה הורה לפתוח את הצירים. החשוד נלקח להמשך לחקירה למשטרה ולשב"כ.