בתום הליך הזיהוי, הותר לפרסום כי אל"ם אסף חממי וסמ"ר עוז דניאל ז"ל הם החללים החטופים הנוספים שהושבו לישראל, לצד גופתו של עומר נאוטרה ז"ל. כעת נותרו בשבי 8 חללים חטופים

הותר לפרסום: לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, נציגי צה״ל הודיעו הבוקר (שני) למשפחותיהם של החטופים החללים אל"ם אסף חממי ז"ל, סרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל וסמ"ר עוז דניאל ז"ל, כי יקיריהם הושבו לישראל והושלם זיהויים. כעת נותרו ברצועת עזה 8 חללים חטופים, שעדיין מוחזקים בשבי ארגון הטרור חמאס.

"ממשלת ישראל משתתפת בצערן הכבד של משפחות חממי, נאוטרה, ודניאל ושל כל משפחות החטופים החללים" נמסר. "הממשלה וכלל מערך השו״נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם".

עוד נאמר כי "ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם. יהי זכרם ברוך".

הותר לפרסום: גופתו של עומר נאוטרה הושבה לישראל

בצה"ל אמרו כי אסף חממי שירת כמפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, והוא נפל בעת שנלחם בקיבוץ נירים בבוקר ה-7 באוקטובר 2023 – כשגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס. אסף ז״ל, היה מהראשונים להגיע לאזורי הקרבות ולהילחם והיה הראשון להכריז מלחמה, בן 40 בנופלו, הותיר אחריו הורים ואח, אישה ושלושה ילדים.

עוז דניאל שירת כלוחם בגדוד 77, עוצבת סער מגולן. הוא נפל במהלך קרב הגנה על יישובי העוטף בבוקר ה-7 באוקטובר 2023, וגופתו נחטפה על ידי מחבלי חמאס. עוז ז״ל היה בן 19 בנופלו, כשמותו נקבע ב-25 בפברואר 2024. הוא הותיר אחריו הורים ואחות תאומה.