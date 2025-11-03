נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס למשפט נתניהו ואמר כי "אנחנו נתערב כדי לעזור לו קצת, כי אני חושב שזה מאוד לא הוגן. אני לא חושב שמתייחסים אליו יפה"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הלילה (בין ראשון לשני) למשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשאמר בראיון לתכנית "60 דקות" של רשת CBS כי ארה"ב תתערב "כדי לעזור לו קצת". זו הפעם השנייה שבה טראמפ אומר בפומבי כי הוא רוצה להתערב במשפט הישראלי, אחרי שבנאומו בכנסת שאל את הנשיא הרצוג אם הוא ייתן לנתניהו חנינה.

"אני לא חושב שמתייחסים אליו יפה, הוא עומד למשפט על כל מיני דברים" אמר טראמפ למראיינת נורה אודונל. "אנחנו נתערב כדי לעזור לו קצת, כי אני חושב שזה מאוד לא הוגן. נתניהו הוא סוג האדם שהיה דרוש בישראל לזמן הזה".

טראמפ הוסיף והתייחס להסכם הפסקת האש בעזה, כשטען כי מדובר ב"הסכם מוצק". כשנשאל מה יעשה כדי לוודא שחמאס יתפרק מנשקו, טראמפ השיב כי "חמאס עלול להיות מושמד מיד אם לא יתנהג יפה. אם ארצה שהם יתפרקו מנשק – אני אגרום להם לעשות את זה מהר מאוד. הם ייעלמו, והם יודעים את זה".

עם זאת, טראמפ הודה כי היה צריך "ללחוץ קצת" על נתניהו כדי להביא אותו להגיע להסכם על סיום המלחמה. "עבדתי עם נתניהו טוב מאוד, הוא בסדר. כן – הייתי צריך ללחוץ אותו קצת לכאן או לשם, אבל אני חושב שעשיתי עבודה מצוינת בלדחוף" אמר. "כן דחפתי אותו, כי לא עשו זאת לפני כן ולא אהבתי כמה מהדברים שהוא עשה. חיסלנו את איראן, ואז הגיע הזמן לעצור – ועצרנו".