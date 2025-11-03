הותר לפרסום כי גופתו של סרן עומר נאוטרה ז"ל הושבה הלילה לישראל, לצד גופותיהם של 2 חללים חטופים נוספים שהליך זיהויים נמשך

עם סיום הליך הזיהוי, בני המשפחה של סרן עומר נאוטרה ז"ל אישרו הלילה (שני) כי גופתו הושבה אמש לישראל. נאוטרה הוא אחד מ-3 חללים חטופים ששוחררו אמש משבי החמאס, כשהליך הזינוי של השניים הנותרים נמשך כעת.

"וְיֵשׁ תִּקְוָה לְאַחֲרִיתֵךְ נְאֻם ה' וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם" כתב רונן נאוטרה, אביו של עומר, ברשתות החברתיות. "עומר שלנו על אדמת ישראל, סוף סוף. כמה כאב וכמה הקלה".

עומר נאוטרה, בן 23 מאפיקים, נולד וגדל בארה"ב – ועלה לישראל כדי להתגייס לצה"ל. מאז שנחטף, הוריו אורנה ורונן ניהלו קמפיין נרחב בארה"ב בקריאה לשחרור בנם עם שאר החטופים, כשבשיאו השניים נשאו נאום בוועידת המפלגה הרפובליקנית ביולי 2024.

נאוטרה היה מפקד מחלקת טנקים בגדוד 77, 'עוצבת סער מגולן' (7). ב-7 באוקטובר הוא פיקד על מוצב "הבית הלבן" ליד ניר עוז, כשהטנק שבו נסע הותקף על ידי מחבלי חמאס. נהג הטנק והטען קשר נהרגו, ועומר נחטף לעזה יחד עם התותחן נמרוד כהן. בדצמבר האחרון צה"ל אישר כי נאוטרה נפל בקרב ב-7 באוקטובר, והוא הוכר כחלל צה"ל המוחזק בידי ארגון טרור.