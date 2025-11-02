פרשת שדה תימן ממשיכה להסתבך: שעות אחרי שהפצ"רית אותרה בחיים – המשטרה פתחה בחקירה, עצרה אותה ואת התובע הצבאי הראשי לשעבר

יותר מחמישה ימים לאחר התפוצצות פרשת הסרטון משדה תימן ומספר שעות אחרי הדרמה סביב היעלמותה ומציאתה של הפצ"רית, המשטרה החלה בגל מעצרים. הפרקליטה הצבאית היוצאת, יפעת תומר-ירושלמי והתובע הצבאי הראשי לשעבר, נעצרו.

מהמשטרה נמסר כי השניים נעצרו בחשד להדלפה ועבירות פליליות חמורות נוספות – וצפויים להיות מובאים מחר להארכת מעצרם בבית המשפט.

מוקדם יותר היום ורגע אחרי שאיתרו את הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי, מפקד מחוז תל אביב של משטרת ישראל נשא הערב (ראשון) הצהרה לתקשורת בה אישר כי הפצ"רית תלך כעת לבדיקה גופנית – ולאחר מכן למשטרה.

"בשעות אחר הצהריים קיבלנו אירוע של נעדרת עם חשש לחייה. הגענו עם כוחות מתוגברים לאזור והפעלנו את כל האמצעים הטכנולוגיים שברשותנו, בים ובאדמה" אמר המפקד. "אחרי סריקות שנמשכו לא מעט זמן היא אותרה. כעת היא בדרכה לבדיקה גופנית, ואחר כך תגיע למשטרה".

בנוסף, גורם במשטרה טען כי הם מבינים שהטלפון של הפרקליטה הצבאית הראשית נעלם במהלך הדרמה שהתחוללה מוקדם יותר היום. כך פרסם העיתונאי אדר גיציס.

כזכור הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר ירושלמי נעלמה למספר שעות, בהן עלה החשש לחייה ובמשטרה ובצה"ל התבצעו חיפושים נרחבים אחריה בחופי הרצליה. לאחר שעות מורטות עצבים התקשרה תומר-ירושלמי לבעלה מטלפון אחר, כאשר הטלפון שלה נעלם, כך על פי המשט