יותר מחמישה ימים לאחר התפוצצות פרשת הסרטון משדה תימן ומספר שעות אחרי הדרמה סביב היעלמותה ומציאתה של הפצ"רית, המשטרה החלה בגל מעצרים. הפרקליטה הצבאית היוצאת, יפעת תומר-ירושלמי והתובע הצבאי הראשי לשעבר, נעצרו.
מהמשטרה נמסר כי השניים נעצרו בחשד להדלפה ועבירות פליליות חמורות נוספות – וצפויים להיות מובאים מחר להארכת מעצרם בבית המשפט.
מוקדם יותר היום ורגע אחרי שאיתרו את הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי, מפקד מחוז תל אביב של משטרת ישראל נשא הערב (ראשון) הצהרה לתקשורת בה אישר כי הפצ"רית תלך כעת לבדיקה גופנית – ולאחר מכן למשטרה.
"בשעות אחר הצהריים קיבלנו אירוע של נעדרת עם חשש לחייה. הגענו עם כוחות מתוגברים לאזור והפעלנו את כל האמצעים הטכנולוגיים שברשותנו, בים ובאדמה" אמר המפקד. "אחרי סריקות שנמשכו לא מעט זמן היא אותרה. כעת היא בדרכה לבדיקה גופנית, ואחר כך תגיע למשטרה".
בנוסף, גורם במשטרה טען כי הם מבינים שהטלפון של הפרקליטה הצבאית הראשית נעלם במהלך הדרמה שהתחוללה מוקדם יותר היום. כך פרסם העיתונאי אדר גיציס.
כזכור הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר ירושלמי נעלמה למספר שעות, בהן עלה החשש לחייה ובמשטרה ובצה"ל התבצעו חיפושים נרחבים אחריה בחופי הרצליה. לאחר שעות מורטות עצבים התקשרה תומר-ירושלמי לבעלה מטלפון אחר, כאשר הטלפון שלה נעלם, כך על פי המשט
לא זכור לי שמישהו עצר את נתניהו בפרשת הצוללות שוועדת חקירה קבעה שהוא עקף את המערכת הצבאית , סיכן את בטחון המדינה , ואת יחסיה הבינלאומיים ... לא זכרו לי שעצרו אותו לחקירה שיתן גרסה על מה ידע או לא ידע על כל הסוכנים הקטאריים בלשכתו , ועל ההדלפה לעיתון הבילד של מידע סודי ... גם לא זכור לי שזמנו אותו ואת אשתו לתת גרסה לגבי "רכבת המתנות ממילצן" , במקום זה נתנו להם חודשים לתאם וליצר גרסאות ... גם לא זכור לי שגברת נתניהו נחקרה בנוגע להטרדת עד במקרה של הדס קליין ... ודרך אגב מה קרה לגוטליב המטורפת ? או למאפיונרית הקטנה והטפשה מאי גולן ? או לאמסלם וחברתו שעובדת או לא עובדת בעיריית ירושליים ... וכל זה רשימה קצרה ןמאד חלקית ...
ראש ממשלה מושחת , שרים מושחתים , חברי כנסת מושחתים .... חלקם עם עבר פלילי , חלקם בחקירות , וחלקם מנהלים משפטים כרגע , וכולם שקרנים בני שקרנים, שמענינים אותם...
ראש ממשלה מושחת , שרים מושחתים , חברי כנסת מושחתים .... חלקם עם עבר פלילי , חלקם בחקירות , וחלקם מנהלים משפטים כרגע , וכולם שקרנים בני שקרנים, שמענינים אותם 3 דברים , כבוד , כח , וכסף , כסף ,כסף ... לגנוב ולבזוז את הקופה הציבורית כמה שרק אפשר ... ואיש רקוב אחד שהפך את ישראל לגרסה של גרמניה הנאצית של המאה ה 21.... שיהיה בהרבה הצלחההמשך 01:22 03.11.2025
אלכס
מגיע לה פרס ישראל על חשיפת פשעים.02:22 03.11.2025
דודי
עליה להמשיך במאבק ולגלות בפומבי פשעי מלחמה של הצבא אותם היא נאלצה להסתיר. משפטה יהפך למשפט דרייפוס ישראלי.02:21 03.11.2025
שירי מ.
זו השיטה - הם יביאו למותה כי היא יודעת יותר מדי על פשעי המלחמה של הצבא ויגידו ששמה קץ לחייה. לא מקרה ראשון.02:18 03.11.2025
למה היועמשית וצוות הבוגדים שלה לא נעצרו מיד?עכשיו היא בהצגות היעלמות והעלמת ראיות-טלפון, ועוד!מאסר עולם הוא עונש קל על בגידה!!
למה היועמשית וצוות הבוגדים שלה לא נעצרו מיד?עכשיו היא בהצגות היעלמות והעלמת ראיות-טלפון, ועוד!מאסר עולם הוא עונש קל על בגידה!02:15 03.11.2025
