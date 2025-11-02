ברסלר הגיבה להאשמות ברשת נגדה ואף לבדיקת המשטרה לפתוח בחקירה נגדה וכתבה "לא נירתע, נעמוד זקוף מול שלטון שרוצה שנרכין ראש"

לאחר שהסיתה והאשימה את הימין בהתאבדותה של הפצ"רית, עובדה שהתבררה כלא נכונה ואף הביאה לבדיקת פתיחת חקירה נגדה, פעילת המחאה שקמה ברסלר מגיבה.

בפוסט שהעלתה לרשת X כתבה: "אנחת הרווחה שהפצ״רית נמצאה בריאה ושלמה לא משנה את העובדה הבאה: קו ישיר מחבר בין האידיאולוגיה שהובילה לרצח רבין לבין זו של אלה שכיום מרסקים את הדמוקרטיה, אלו שהכשירו אלימות ופריצה לבסיסי צה"ל."

לדבריה: "אני כמובן לא העניין – הם מנסים להלך אימים על כולנו, כל מי שלא מתיישר מולם הופך למטרה. לא נירתע. נעמוד זקוף מול שלטון שרוצה שנרכין ראש. יחד נציל את מדינת ישראל."

מוקדם יותר, בעיצמם של החיפושים אחרי ירושלמי – בסופם היא נמצאה בריאה ושלמה – כתבה ברסלר: "אלה שהסיתו נגד רבין קיבלו שליטה במשטרה. אותה משטרה שלא הגנה על חיילי צה"ל והפרקליטות כשאספסוף מוסת מתוך הכנסת ומחוצה לה פלש לשדה תימן ובית ליד".

"תחת הלחץ המתועב הזה הפצ"רית עשתה טעות. אבל שלא יהיה ספק – זו אותה אידיאולוגיה שהביאה לרצח רבין שגם דחפה את הפצ"רית למותה. ת.נ.צ.ב.ה".

אחרי שפרסמה ציוץ בו קבעה כי הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי שמה קץ לחייה, ואף האשימה את הימין – מפכ"ל המשטרה בוחן לפתוח בחקירה נגד שקמה ברסלר.