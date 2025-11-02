לאחר שהסיתה והאשימה את הימין בהתאבדותה של הפצ"רית, עובדה שהתבררה כלא נכונה ואף הביאה לבדיקת פתיחת חקירה נגדה, פעילת המחאה שקמה ברסלר מגיבה.
בפוסט שהעלתה לרשת X כתבה: "אנחת הרווחה שהפצ״רית נמצאה בריאה ושלמה לא משנה את העובדה הבאה: קו ישיר מחבר בין האידיאולוגיה שהובילה לרצח רבין לבין זו של אלה שכיום מרסקים את הדמוקרטיה, אלו שהכשירו אלימות ופריצה לבסיסי צה"ל."
לדבריה: "אני כמובן לא העניין – הם מנסים להלך אימים על כולנו, כל מי שלא מתיישר מולם הופך למטרה. לא נירתע. נעמוד זקוף מול שלטון שרוצה שנרכין ראש. יחד נציל את מדינת ישראל."
מוקדם יותר, בעיצמם של החיפושים אחרי ירושלמי – בסופם היא נמצאה בריאה ושלמה – כתבה ברסלר: "אלה שהסיתו נגד רבין קיבלו שליטה במשטרה. אותה משטרה שלא הגנה על חיילי צה"ל והפרקליטות כשאספסוף מוסת מתוך הכנסת ומחוצה לה פלש לשדה תימן ובית ליד".
"תחת הלחץ המתועב הזה הפצ"רית עשתה טעות. אבל שלא יהיה ספק – זו אותה אידיאולוגיה שהביאה לרצח רבין שגם דחפה את הפצ"רית למותה. ת.נ.צ.ב.ה".
אחרי שפרסמה ציוץ בו קבעה כי הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי שמה קץ לחייה, ואף האשימה את הימין – מפכ"ל המשטרה בוחן לפתוח בחקירה נגד שקמה ברסלר.
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
2 דיונים
ניפ
מה עם קטאר? מה עם האחריות ל 7 לאוקטובר? מה עם הר מרון? מה עם הריסת שם ישראל בעולם? מה עם הריסת היחסים עם מדינות ידידות? מה עם ההתעללות ?...
מה עם קטאר? מה עם האחריות ל 7 לאוקטובר? מה עם הר מרון? מה עם הריסת שם ישראל בעולם? מה עם הריסת היחסים עם מדינות ידידות? מה עם ההתעללות ? הפצ"רית תשלם ביוקר על הטעות שלה אבל הימין הביביסטי לא יודה בחיים בטעויות, הם רק בהצלחותהמשך 22:08 02.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
HHH
אוי 0מאלני ממורמר22:45 02.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לא זכור לי שמישהו עצר את נתניהו בפרשת הצוללות שוועדת חקירה קבעה שהוא עקף את המערכת הצבאית , סיכן את בטחון המדינה , ואת יחסיה הבינלאומיים ... לא זכרו לי שעצרו אותו לחקירה שיתן גרסה על מה ידע או לא ידע על כל הסוכנים הקטאריים בלשכתו , ועל ההדלפה לעיתון הבילד של מידע סודי ... גם לא זכור לי שזמנו אותו ואת אשתו לתת גרסה לגבי "רכבת המתנות ממילצן" , במקום זה נתנו להם חודשים לתאם וליצר גרסאות ... גם לא זכור לי שגברת נתניהו נחקרה בנוגע להטרדת עד במקרה של הדס קליין ... ודרך אגב מה קרה לגוטליב המטורפת ? או למאפיונרית הקטנה והטפשה מאי גולן ? או לאמסלם וחברתו שעובדת או לא עובדת בעיריית ירושליים ... וכל זה רשימה קצרה ןמאד חלקית ...
בתגובה ל: ניפ
לא זכור לי שמישהו עצר את נתניהו בפרשת הצוללות שוועדת חקירה קבעה שהוא עקף את המערכת הצבאית , סיכן את בטחון המדינה , ואת יחסיה הבינלאומיים ... לא זכרו לי שעצרו אותו לחקירה שיתן גרסה על מה ידע או לא ידע על כל הסוכנים הקטאריים בלשכתו , ועל ההדלפה לעיתון הבילד של מידע סודי ... גם לא זכור לי שזמנו אותו ואת אשתו לתת גרסה לגבי "רכבת המתנות ממילצן" , במקום זה נתנו להם חודשים לתאם וליצר גרסאות ... גם לא זכור לי שגברת נתניהו נחקרה בנוגע להטרדת עד במקרה של הדס קליין ... ודרך אגב מה קרה לגוטליב המטורפת ? או למאפיונרית הקטנה והטפשה מאי גולן ? או לאמסלם וחברתו שעובדת או לא עובדת בעיריית ירושליים ... וכל זה רשימה קצרה ןמאד חלקית ...22:45 02.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טליה
יש אלוקים בשמיים הכול הולך לצאת החוצה גם עליך ועל בעלך הכול ענין של זמן22:06 02.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הבעיה שגם על מושחתיהו הכל יוצא ... ומהסרחון אפשר להחנק ...
בתגובה ל: טליה
לכי תעשי השתלת מוח ...22:55 02.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אובססיה
סרוגים למה אתם כל כך אובססיביים לשקמה ברסלר? כל דבר שאי אומרת אתם ישר מפרסמים. פיתחתם אובססיה לאישה. כנראה שאישה חזקה, חוקרת, פרופסורית שלא מתביישת להגיד את דעתה, זה בדיוק...
סרוגים למה אתם כל כך אובססיביים לשקמה ברסלר? כל דבר שאי אומרת אתם ישר מפרסמים. פיתחתם אובססיה לאישה. כנראה שאישה חזקה, חוקרת, פרופסורית שלא מתביישת להגיד את דעתה, זה בדיוק הפוך ממה שאתם מאמינים וקשה לכם לקבל זאתהמשך 22:33 02.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אובססיה
סרוגים למה אתם כל כך אובססיביים לשקמה ברסלר? כל דבר שאי אומרת אתם ישר מפרסמים. פיתחתם אובססיה לאישה. כנראה שאישה חזקה, חוקרת, פרופסורית שלא מתביישת להגיד את דעתה, זה בדיוק...
סרוגים למה אתם כל כך אובססיביים לשקמה ברסלר? כל דבר שאי אומרת אתם ישר מפרסמים. פיתחתם אובססיה לאישה. כנראה שאישה חזקה, חוקרת, פרופסורית שלא מתביישת להגיד את דעתה, זה בדיוק הפוך ממה שאתם מאמינים וקשה לכם לקבל זאתהמשך 22:33 02.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ניפ
מה עם קטאר? מה עם האחריות ל 7 לאוקטובר? מה עם הר מרון? מה עם הריסת שם ישראל בעולם? מה עם הריסת היחסים עם מדינות ידידות? מה עם ההתעללות ?...
מה עם קטאר? מה עם האחריות ל 7 לאוקטובר? מה עם הר מרון? מה עם הריסת שם ישראל בעולם? מה עם הריסת היחסים עם מדינות ידידות? מה עם ההתעללות ? הפצ"רית תשלם ביוקר על הטעות שלה אבל הימין הביביסטי לא יודה בחיים בטעויות, הם רק בהצלחותהמשך 22:08 02.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
HHH
אוי 0מאלני ממורמר22:45 02.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לא זכור לי שמישהו עצר את נתניהו בפרשת הצוללות שוועדת חקירה קבעה שהוא עקף את המערכת הצבאית , סיכן את בטחון המדינה , ואת יחסיה הבינלאומיים ... לא זכרו לי שעצרו אותו לחקירה שיתן גרסה על מה ידע או לא ידע על כל הסוכנים הקטאריים בלשכתו , ועל ההדלפה לעיתון הבילד של מידע סודי ... גם לא זכור לי שזמנו אותו ואת אשתו לתת גרסה לגבי "רכבת המתנות ממילצן" , במקום זה נתנו להם חודשים לתאם וליצר גרסאות ... גם לא זכור לי שגברת נתניהו נחקרה בנוגע להטרדת עד במקרה של הדס קליין ... ודרך אגב מה קרה לגוטליב המטורפת ? או למאפיונרית הקטנה והטפשה מאי גולן ? או לאמסלם וחברתו שעובדת או לא עובדת בעיריית ירושליים ... וכל זה רשימה קצרה ןמאד חלקית ...
בתגובה ל: ניפ
לא זכור לי שמישהו עצר את נתניהו בפרשת הצוללות שוועדת חקירה קבעה שהוא עקף את המערכת הצבאית , סיכן את בטחון המדינה , ואת יחסיה הבינלאומיים ... לא זכרו לי שעצרו אותו לחקירה שיתן גרסה על מה ידע או לא ידע על כל הסוכנים הקטאריים בלשכתו , ועל ההדלפה לעיתון הבילד של מידע סודי ... גם לא זכור לי שזמנו אותו ואת אשתו לתת גרסה לגבי "רכבת המתנות ממילצן" , במקום זה נתנו להם חודשים לתאם וליצר גרסאות ... גם לא זכור לי שגברת נתניהו נחקרה בנוגע להטרדת עד במקרה של הדס קליין ... ודרך אגב מה קרה לגוטליב המטורפת ? או למאפיונרית הקטנה והטפשה מאי גולן ? או לאמסלם וחברתו שעובדת או לא עובדת בעיריית ירושליים ... וכל זה רשימה קצרה ןמאד חלקית ...22:45 02.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טליה
יש אלוקים בשמיים הכול הולך לצאת החוצה גם עליך ועל בעלך הכול ענין של זמן22:06 02.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הבעיה שגם על מושחתיהו הכל יוצא ... ומהסרחון אפשר להחנק ...
בתגובה ל: טליה
לכי תעשי השתלת מוח ...22:55 02.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר