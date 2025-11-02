שלמה פילבר תקף את כלי התקשורת על צביעותם, וטען כי בזמן שהם מביעים הזדהות עם הפצ"רית, הם גרמו לו ולמשפחתו סבל מתמשך.

שלמה פילבר, מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר ועד המדינה בתיקי נתניהו, תקף הערב בחריפות את כלי התקשורת בישראל, והאשים אותם בצביעות ובסטנדרטים כפולים בכל הנוגע לסיקור אישי ציבור. לדבריו, אותם כתבים שמביעים הזדהות ודאגה כלפי הפרקליטה הצבאית הראשית, הם אלה שפגעו בו ובמשפחתו במשך שנים ארוכות.

בפוסט שפרסם פילבר ברשתות החברתיות כתב:

"כתבי 11, 12 ו־13 — ראיתי את החרדה וההלם על פניכם במשך שעה וחצי של חוסר ודאות לגורלה של יפעת תומר־ירושלמי.

שמעתי את הכעס והזעם שלכם על הלחץ התקשורתי־ציבורי כלפיה.

עכשיו תחשבו מה אתם עושים לי, למשפחתי ולחברים נוספים שלי כבר שבע שנים!"

פילבר התייחס בכך לגל הסיקור התקשורתי בעקבות החשש הציבורי שהתפתח סביב מצבה של הפרקליטה הצבאית הראשית, וטען כי אותם כלי תקשורת שמטיפים נגד ביקורת ציבורית על בכירים, נהגו באכזריות ובשיימינג מתמשך כלפי מי שנחשדו או נחקרו בפרשות הקשורות לראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו.

פילבר האשים את כלי התקשורת בהפעלת "לחץ מתוזמר" על עדים, נאשמים וגורמים המעורבים בתיקים פוליטיים, תוך התעלמות מהנזק האנושי והנפשי שנגרם למעורבים. לדבריו, “מי שמתיימרים להגן היום על דמות ציבורית בשם חמלה, שכחו איך רמסו את כבודי וכבוד משפחתי במשך שנים ארוכות.”

הוא הוסיף כי ההתעוררות הציבורית סביב מצוקתה של הפצ"רית “ממחישה את הסלקטיביות של התקשורת הישראלית”, כלשונו, “שנזכרת בערכים רק כשזה נוח לה פוליטית.”